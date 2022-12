Alicia Mayoral: “orgullosa de acompañar a Sergio Ziliotto”

Compartir esta noticia:











La precandidata a gobernadora por el PJ pampeano ponderó la gestión de Ziliotto en la provincia. “El peronismo tiene una impronta de calidad de vida y de servicios en la provincia”, resaltó.

La legisladora del PJ y precandidata a vicegobernadora en la lista Peronismo Pampeano, Alicia Mayoral, destacó la consolidación del FreJuPa y afirmó que no esperaba su nominación, en el marco de las Internas, Abiertas y Simultáneas del Frente Justicialista Pampeano, que se realizarán en febrero.

“A mí me llega un cargo cuando no lo esperaba y no lo busqué. Sí trabajé todos los días, desde hace 30 años que comencé en esto. Todos somos productos de diálogos y consensos y espero que esta noticia caiga bien y represente al peronismo, que nos acompañe también aquel que no lo es”, dijo en declaraciones radiales.

“La gestión de Sergio (Ziliotto) se ha puesto en evidencia, aún en los peores momentos de pandemia estuvo gestionando y tiene altos resultados positivos, reconocidos dentro y fuera de la provincia. Orgullosa de acompañarlo”, agregó Mayoral.

Consultada sobre sus expectativas con esta precandidatura, Mayoral dijo que es la de interpretar a la sociedad. “Creo que es el gran desafío que debemos tener, qué más hace falta tener de nosotros para tener una sociedad más justa, ese es mi desafío”, señaló a periodistas de la FM Radio Noticias, de Santa Rosa.

“Mi desafío es poder seguir cambiando realidades. Creo que el peronismo tiene una impronta de calidad de vida y de servicios en la provincia. La idea es seguir aumentando y poder colaborar con este proyecto”, afirmó Mayoral.

“Acá estamos, para poner lo que se necesite. A mí, la agenda diaria me la marca la realidad, los problemas de la gente. Económicamente, todos sabemos cómo está el país. No somos una isla, pero estamos orgullosos de cómo está la provincia y es lo primero en que debemos bregar, porque toda la sociedad entera, tenga una mejor calidad de vida”, indicó.

En referencia a la gestión de la pandemia, Mayoral recordó que “de alguna manera, el gobernador y el equipo logró que todo esto un fuera tan traumático. Traumáticos fueron los casos y las vidas que perdimos, pero todo paciente que necesitó un insumo lo tuvo. Y eso es gestión. Ahora, el COVID está entre nosotros con más fuerza, pero todos vacunados, lo podemos transitar de otra manera”.

“Estoy muy contenta de acompañar a Sergio Ziliotto gobernador, un compañero, un amigo y no me sorprendió nunca que gestione bien. Sergio es muy serio, tiene el aplomo que debe tener, así que orgullosa de estar acompañándolo”, agregó Mayoral.

