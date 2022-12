Marcha a la subsecretaría de Niñez: Piden justicia para esteban Villegas

Compartir esta noticia:











La familia del joven asesinado en el barrio Ara San Juan pide justicia y seguridad en los barrios.

La marcha se hace el 28 de diciembre a las 9 de la mañana en la sede de la Subsecretaría de Niñez y Adolescencia de la provincia, ubicada en Avenida San Martín Oeste y Falucho.









“Marchamos por seguridad, por protección, porque nos sentimos abandonados”, indicaron en la convocatoria.

Lorena, la mujer de Javier Villegas, asesinado en el Ara San Juan de Santa Rosa, contó a Plan B que “marchamos para pedir seguridad, protección, que el estado tome cartas en el asunto con lo que está pasando con los menores.

“Estamos como sociedad todos inseguros. Queremos que la ciudad de Santa Rosa nos acompañe porque todos estamos pasando por esta situación. Queremos que no haya más Esteban, más abusos, mas inseguridad, más robos”, añadió.

“Para que esos chicos no nos sigan molestando, no afecten a más chicos a que se unan con ellos. Si no lo paramos, se va a hacer una cadena”, indicó.

Esteban Villegas fue asesinado en la madrugada del domingo 16 de octubre durante una pelea callejera entre menores de edad. Los autores están identificados, pero son inimputables por tener menos de 16 años.

