“A mis 29 años asumo el compromiso de ser candidato a intendente de Santa Rosa” 

El candidato a intendente de Santa Rosa por Comunidad Organizada, Alejandro Impache, manifestó que cuenta con un “gran equipo de militantes territoriales, profesionales, trabajadores privados, religiosos, comprometidos con la acción social”.

Este martes se desarrolló la presentación de los candidatos de Comunidad Organizada en la capital pampeana. Por la intendencia irá Alejandro Impache y estará acompañado por Fabiana Castañiera, quien actualmente se desempeña como concejala de Comunidad Organizada.

Tras la presentación, Impache manifestó textualmente lo siguiente:

A mis 29 años asumo el compromiso de ser el joven candidato a cubrir el cargo de Intendente de la ciudad de Santa Rosa

Dentro del espacio de Comunidad Organizada junto a Juan Carlos Tierno como candidato a Gobernador vamos a trabajar de manera conjunta y articulada como lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo con diferentes actores sociales.

Con un gran equipo de militantes territoriales, profesionales, trabajadores privados, religiosos, comprometidos con la acción social nos hemos presentado el día de hoy para presentar nuestra propuesta a Santa Rosa.



Los/as candidatos/as en general y quien les habla surgen a partir de la atención que brindamos a la gente en la calle, en reuniones barriales y especialmente en el seno familiar donde hemos escuchado en reiteradas oportunidades el reclamo de que algún político aparezca a darle soluciones a sus necesidades tan insignificantes para el Estado pero tan urgentes para cada familia en particular, como especialmente el tema de la seguridad en nuestra ciudad y la provincia.

Es por ello que tomó esta propuesta como Intendente como un compromiso y desafío para mí pero en especial para cubrir lo que ningún político hace, de seguir trabajando con el vecino y los trabajadores públicos y privados luego de asumir un cargo.

No tengo ningún interés político, económico ni ideológico como para dejar de hacer o atender una necesidad social como también particular, es por ello que me involucró como joven en este rol activo de participación, acción y representación social.

Las herramientas para realizar una gestión pública en un municipio están a disposición, falta la empatía de ponerse en el lugar del otro para accionar y comenzar a trabajar.

Mis propuestas serán basados en los ejes principales de un Estado la salud, educación, deporte, trabajo y el fortalecimiento del acceso a derechos de personas tanto en desigualdad económica como físicas entre otras.

Articulado con el trabajo de profesionales y de permanente contacto con la gente, es la mejor idea para generar políticas públicas que beneficien a los/as vecinos/as y dejar de lado el beneficio al amiguismo político por estar sentados tranquilos detrás de un escritorio concentrando sólo un imaginario “poder”.

A través de este medio también invito a participar a todos/as los/as que se consideren responsables en el trabajo social y que acompañen este cambio que queremos llevar adelante en nuestra ciudad capital.

Muchas gracias y que esté 2023 sea próspero para las juventudes y nuestras familias en especial

