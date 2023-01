El Provincial de Fútbol arranca el 29 de enero

Compartir esta noticia:











El certamen que reúne a los mejores equipos de las ligas Cultural y Pampeana comenzará el domingo 29 de este mes y pondrá en juego la copa «Néstor Doroni/Mario Ayala». El próximo jueves se sorteará el fixture, en el salón cultural Medasur de Santa Rosa.

El torneo que cuenta con el apoyo económico del Gobierno Provincial, a través de la Subsecretaría de Deportes, reunirá a los 16 mejores equipos de la temporada 2022, que se dividirán en 4 zonas, donde se jugarán 2 ruedas de todos contra todos. Al finalizar la ronda, ganador y escolta de cada grupo avanzarán a los cuartos de final, donde comenzarán los cruces eliminatorios.

Para determinar los enfrentamientos se confeccionará una tabla por puntos y posición (los 4 primeros ocuparán los 4 primeros puestos). Desde esta etapa y hasta la final, los mejores posicionados de cada cruce tendrán ventaja de localía –eligen donde termina la serie- que será la única. Si hay empate en puntos y goles al finalizar los 180 minutos se ejecutarán penales.

En la final esa ventaja quedará sin efecto y el orden de las localías se definirá por sorteo en la sede de la Subsecretaría de Deportes. El horario oficial será las 17 horas.

Preliminar

En cuanto al Preliminar, se estableció que lo jugarán 16 equipos (8 por liga) bajo el formato de cruces “interligas” por eliminación directa: 1 vs 8, 2 vs 7, 3 vs 6, y 4 vs 5. Al igual que lo que sucede en primera, los mejores posicionados tendrán ventaja de localía y habrá penales en caso de igualdad al cabo de los dos enfrentamientos.

Para evitar superposiciones, se estableció que los choques se jugarán los días sábado (inicia el 28), también desde las 17 como horario oficial.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios