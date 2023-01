Julián Álvarez volvió a convertir y Manchester City goleó al Chelsea

El delantero campeón del mundo ya celebró en las cinco competencias que disputó con el conjunto inglés desde su arribo.

El delantero de la Selección argentina Julián Álvarez convirtió hoy un gol de penal y el Manchester City venció 4 a 0 al Chelsea por la tercera ronda de la FA Cup, por lo que la «Araña» sumó su primer tanto en la única competencia en la que aún no había anotado.

Julián Álvarez, campeón del mundo con el seleccionado albiceleste, fue el autor del segundo gol de su equipo al vencer la resistencia del arquero Kepa Arrizabalaga desde los doce pasos a los 30 minutos del primer tiempo, mientras que el equipo de Josep Guardiola selló la victoria de la mano de Riyad Mahrez, que festejó en dos ocasiones, y de Phil Foden.

