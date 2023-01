Massa, tras datos de inflación de 2022: “muestra que hemos recorrido un camino a la baja pero no alcanza”

Compartir esta noticia:











El ministro de Economía Sergio Massa habló desde Entre Ríos donde presentó el Programa de Fortalecimiento Productivo Argentino para el sector avícola y porcino. En el día donde se dio a conocer el número de inflación de diciembre, el funcionario analizó que «muestra el recorrido de un camino a la baja pero no alcanza».

«Para mi es muy particular y especial poder estar acá con todos ustedes, porque hoy termina un año económico al conocer el número de inflación nacional anual y del mes de diciembre», analizó el ministro y agregó: «La inflación no es ni más ni menos que la fiebre de una economía enferma y el desafío que tenemos todos, yo como principal responsable pero todos los argentinos y argentinas, es animarnos a bajar la fiebre y enfrentar esa enfermedad en la que caemos reiteradamente».

Para Massa, esto «requiere orden fiscal, disciplina, trabajo en equipo, ponerse objetivos y no cambiarlos frente a una adversidad y una mirada responsable de la dirigencia política, empresarial, sindical y de absolutamente todos». «Sabiendo que hemos recorrido un camino a la baja pero no alcanza, quiero invitar a todos los argentinos a que ese camino, que venimos recorriendo desde allá por los 7 puntos y medio, lo podamos seguir transitando a la baja y no solo por bajar un número, sino por mejorar la salud de nuestra economía», reflexionó el ministro de Economía.

El numero de inflación de hoy nos muestra un camino a la baja, pero no alcanza ni debe conformarnos. Por eso quiero invitar a cada sector a que juntos recorramos ese camino que arrancó en 7,5%, para cuidar la salud de nuestra economía. — Sergio Massa (@SergioMassa) January 13, 2023

El funcionario también se tomó un momento para responder a los que buscan subirlo a una candidatura para las elecciones 2023. «En los últimos días se construyó una idea de que mi trabajo en el ministerio de Economía era parte de una carrera. Mi carrera en este momento es la responsabilidad que tengo para bajar la inflación, hacer crecer la argentina sin enfriar la economía y seguir este camino de 22 meses consecutivos de generación de empleo. No me suban a otra carrera porque la nuestra es la del crecimiento y desarrollo de la economía argentina», remarcó Massa y sentenció: «Te suben a lugares que son para aquellos que tienen tiempo para pasearse por las playas planteando candidaturas en vez de estar trabajando por el crecimiento de sus ciudades, provincias o de la Argentina».

