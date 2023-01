Ola de calor: Altos consumos de energía en Santa Rosa 

Compartir esta noticia:













El lunes 9 de enero se registró la máxima demanda de energía de la temporada en el ámbito del sistema eléctrico atendido por la CPE, que abarca a Santa Rosa y siete localidades interconectadas. Cerca de las 14:00 horas, y luego de varias jornadas de intenso calor, ese lunes se alcanzaron los 92 MW de potencia en el pico de consumo eléctrico, sumando a las poblaciones de la capital pampeana, Toay, Ataliva Roca, Catriló, Lonquimay, Mauricio Mayer, Anguil y Uriburu.



Estos 92 megavatios consumidos no alcanzaron el récord histórico registrado en la CPE, que se dio hace exactamente un año, el 13 de enero de 2022, con 105 megavatios a las 14:30; tampoco se llegó a los 100 megavatios del 5 febrero de 2018, a las 13:45.



Según informó la Gerencia del Servicio Eléctrico y Alumbrado Público de la cooperativa, este lunes el sistema respondió de manera satisfactoria. Las principales subestaciones de potencia se encontraron operando entre un 70 y un 80 por ciento de su capacidad nominal, con excepción de la nueva subestación transformadora del hospital, que se encuentra en etapa de cableado para la toma de carga.



Como hace regularmente, la CPE vuelve a recomendar a la población un uso racional de la energía, especialmente de artefactos de alto consumo como los equipos de aire acondicionado; es aconsejable además, en días de mucho calor, no encender en forma simultánea equipos como lavarropas, bombas o fuerza motriz en los horarios de mayor temperatura ambiente, y destinar otros momentos de la jornada para activar artefactos que no son imprescindibles para la refrigeración.

