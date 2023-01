“Hoy nos da la mayoría para contar con el dictamen” contra los jueces de la Corte, dijo Casaretto

Compartir esta noticia:











El diputado del Frente de Todos (FdT) Marcelo Casaretto aseguró hoy que el oficialismo tiene «la mayoría para avanzar con el dictamen» acusatorio contra los miembros de la Corte Suprema en la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados, y no descartó que en el transcurso de la investigación puedan sumarse los dos tercios para avanzar con el tema en el recinto.









Casaretto precisó que «el trámite nos da la mayoría simple para avanzar con el dictamen en la comisión, pero no no darían los dos tercios para avanzar con la destitución» en el recinto, aunque sostuvo que «hay que ver qué pasa porque la acusación tiene vigencia de tres períodos y las mayorías que hay hoy pueden no ser las mismas en tres meses o en tres años».

El pedido de juicio político a la Corte Suprema fue incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del próximo lunes 23 junto al tratamiento, además, de otra veintena de proyectos que también fueron contemplados al debate.

En declaraciones a Radio Nacional AM 870, el legislador sostuvo que la Comisión de Juicio Político va a analizar el «accionar» del máximo tribunal «en base al Consejo de la Magistratura, la actuación en el dos por uno para liberar a los represores y la administración de la obra social» de los empleados judiciales.

Casaretto cuestionó a la Corte Suprema y dijo que «los escritos que presenta son los mismos que dicen los dirigentes de Juntos por el Cambio (JxC). Hay una actuación política de la Corte Suprema que no son independientes, pero son muy dependientes del poder económico y de JxC», añadió.

«Para nosotros se configuró el mal desempeño en las funciones y se avanzó con el juicio político, por lo que el Presidente convocó a extraordinarias y comenzará a tratarse el tema formalmente en el Congreso», enfatizó el legislador del FdT.

