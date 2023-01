“Tenemos un municipio que está muy lejos de la gente”

Compartir esta noticia:











El precandidato a intendente de Santa Rosa por el PRO en Juntos por el Cambio, Martín Ardohain, contó que Mauricio Macri les pidió que antes de nombrar parientes o amigos “se corten la mano”.

El presidente de la bancada de diputados provinciales de Propuesta Federal, Martín Ardohain, participó junto a su par Laura Trapaglia de un encuentro federal de legisladores del PRO en el que estuvo el expresidente Mauricio Macri.









En la mañana de este lunes, durante un acto de difusión de sus propuestas en la avenida Luroi, Ardohain le dijo a Plan B que “nos venimos preparando de hace más de un año, tenemos un equipazo y estamos preparados para hacer los cambios que Santa Rosa necesita”,

“Recién caminamos el barrio Congreso, ahí me comentaban los chicos, gente que ese día no va a salir de vacaciones, que suspendió el cumpleaños y va a ir a votar. Hay un compromiso muy grande”, añadió.

“Tenemos que terminar con la política de amigos, donde entran familiares, parientes, y por eso tenemos una opción muy distinta, comprometida con el vecino”, propuso.

“Lo importante de Juntos por el Cambio es el ejemplo que dimos en 2021, fuimos con 5 listas y terminamos haciendo historia, y le ganamos al oficialismo. Ahora hay tres opciones y quien gane va a ser una opción excelente para enfrentar al oficialismo”, resaltó.

– ¿Cómo ves la gestión de di Nápoli

– No se atrevió a los cambios que tenemos que hacer en Santa Rosa, ya no es el orgullo que necesitamos, cometió errores con la falta de transparencia y de información. Necesitamos una municipalidad abierta, con la participación del ciudadano y para que eso ocurra, tiene que tener la información.

Estuve con Mauricio Macri y puso mucho hincapié y dijo que antes de poner un amigo o un pariente, hay que cortarse la mano. Hay que ser gobiernos serios y austeros porque la sociedad no da más

– ¿Lo que se hizo bien lo vas a sostener?

Hay que terminar con eso de que el que viene rompe todo lo que hizo el anterior. Hay algunas cosas que se hicieron bien, se ven algunas mejoras en la ciudad, pero veo que no se atreven al cambio social que necesitamos, comprometer al vecino, que sepa que la ciudad le pertenece. Tenemos un municipio que está muy lejos de la gente y nadie habla de trabajar con el vecino. Mientas el intendente haga cosas aisladas, no se va a lograr, hoy hace una cuadra de asfalto, mañana la rompe para arreglar una cloaca y así no lo vamos a lograr.

