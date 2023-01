Santiago Cabodevilla, de General Pico a Roma

Compartir esta noticia:











De General Pico a una de las capitales más antiguas y visitadas del mundo. Ese podría ser otro título para describir lo que está viviendo por estas horas Santiago Cabodevilla, el pibe surgido de Independiente de General Pico que viajó a Roma para lo que casi seguramente será su nueva casa. Más precisamente en el Stella Azzurra Roma, el club que lo invitó para una prueba y que quiere sumarlo a sus categorías formativas.

“Llegué hace un día así que no pude ver casi nada. En el club me tratan muy bien, me gusta, lo más seguro es que me quede acá”, revela Santiago en un diálogo con Prensa de la Federación Pampeana de Básquet, (Fepamba).

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

El pibe del Rojo, que en este 2023 cumplirá 16 años, tuvo un 2022 brillante ya que jugó con el seleccionado argentino de la categoría el torneo Sudamericano (llegó a la final contra Brasil), fue campeón con La Pampa en los Juegos Epade de Santa Cruz y se consagró con Independiente en el U-15 de la provincia.

A la capital italiana viajó acompañado de su mamá Noelia y estará en la península ibérica hasta el 31 de enero. Volverá a Pico y probablemente días después despegue nuevamente hacia las cercanías del Coliseo romano, de la Basílica de San Pedro en el Vaticano y de otros lugares súper históricos y turísticos. “El fin de semana tendré un poco de tiempo libre así que seguramente recorreremos un poco la ciudad”, contó Santi.

La Associazione Sportiva Stella Azzurra Roma (ese es el nombre completo del club) compite en la Serie B, la tercera categoría del país, y disputa sus partidos en el Arena Altero Felici. Es un equipo que no figura entre los más poderosos de Italia pero de allí surgió Andrea Bargnani, el pivote de 2,13 que jugó 10 temporadas en la NBA.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios