Comienzan los Juegos Deportivos de Verano

Desde este miércoles y hasta el viernes, en Macachín, se desarrollará la edición 2023 de las competencias para asistentes a las colonias del Pro Vida que organiza la Subsecretaría de Deportes, Recreación y Turismo del Ministerio de Desarrollo Social.

La actividad será para las categorías sub 12 y sub 14 en los deportes natación, fútbol mixto, carrera aventura y beach vóley, y en el caso de niños y niñas con discapacidad, habrá boccia, bádminton y natación.

El programa

Con sede en el polideportivo “Edgardo Amaury Díaz”, la actividad arrancará a las 15:30 con la natación sub 12, el fútbol mixto sub 14, el beach vóley sub 14 y la carrera aventura sub 14; a las 16:30 se disputará boccia y a las 19:30 tendrá lugar el acto de apertura en la plaza de la localidad.

El jueves a las 8:30 será el turno del fútbol mixto sub 12, el beach vóley sub 12, la carrera aventura sub 12 y la natación sub 14, y desde las 9:30 el bádminton. El mismo día, desde las 16 tendrán lugar las fases finales del fútbol mitxo y el beach vóley en ambas categorías (en ambos casos, primeros y segundos de cada zona pasan a semifinales y el resto juega por los puestos del quinto en adelante) y a las 16:30 la natación adaptada.

El viernes a las 10 serán las finales de la natación en ambas categorías y desde las 12 la ceremonia de premiación.

Durante los tres días, los participantes acamparán en el complejo macachinense, en donde habrá, además, un espectáculo musical del “Choque Urbano” el jueves.

