Cerruti afirmó que en el caso Lucio “falló la justicia” y pidió un “cambio cultural”

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, aseguró que el cuidado de las infancias es «una preocupación central» del Gobierno nacional y consideró que tiene que haber «un cambio cultural» en la sociedad y «un Poder Judicial que proteja a la víctima» para que no vuelvan a ocurrir casos como el de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa y por cuyo crimen son juzgadas su madre y la pareja.



«El cuidado de las infancias es una preocupación central de este gobierno. Fallaron muchos mecanismos (en el caso de Lucio Dupuy). Falló la justicia», afirmó Cerruti esta mañana al ser consultada por el caso en el marco de la rueda de prensa que ofreció en Casa de Gobierno.



Un tribunal pampeano dará a conocer este mediodía el veredicto del juicio por el crimen de Lucio, cometido el 26 de noviembre de 2021 en Santa Rosa, en el que los jueces determinarán la autoría y responsabilidad penal de la madre del niño, Magdalena Espósito Valenti; y de su pareja, Abigail Páez; ambas acusadas y detenidas por el asesinato.



Fuentes judiciales confirmaron a Télam que en la audiencia de cesura que comenzará a las 12 no estarán presentes las acusadas, y que los jueces Alejandra Ongaro, Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora resolverán si ambas son «culpables» o «no culpables» del delito de «homicidio calificado y abuso sexual ultrajante».



En la rueda de prensa en Casa de Gobierno, Cerruti recordó que el presidente Alberto Fernández «envió a sesiones extraordinarias» el proyecto de la Ley Lucio que busca prevenir las violencias y abusos en la infancia después de conversar con el abuelo del nene asesinado.



«Si no hay un involucramiento real de toda la sociedad en un cambio cultural y un Poder Judicial que proteja a la víctima en todos los estamentos y lo haga inmediatamente, vamos a tener que seguir lamentando estos hechos atroces y aberrantes que nos indignan y nos llenan de dolor», expresó.



En ese marco, la portavoz exhortó a que haya «un cambio muy fuerte» en el Poder Judicial para que se cumpla con las acciones y protocolos previstos en los Consejos y en la legislación.



«Muchas veces nos encontramos que la justicia que es la que tiene que llevar adelante esa protección de la víctima no lo cumple», completó.



A raíz del caso de Lucio, a fines de noviembre pasado, un plenario de comisiones de Legislación General, Educación y Cultura, y Población y Desarrollo Humano del Senado dio dictamen favorable a un proyecto de ley que crea un Plan Federal de capacitación para el personal del Estado sobre derechos de niñas, niños y adolescentes.



Y el 26 pasado, mediante la publicación en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional decretó la ampliación del temario de las sesiones extraordinarias para incluir el tratamiento del proyecto, denominado «Ley Lucio».