Liga Federal de Básquet: All Boys venció a Atenas de La Plata

El amplio marcador final no refleja todo lo que le costó a All Boys superar esta noche a Atenas de La Plata, al que venció por 83 a 67 en su cuarto partido por la Liga Federal de básquet. El equipo santarroseño, que no contó con su jugador estelar Marcelo Piuma por una dolencia física, tiene ahora un récord de tres triunfos y una derrota y su próximo juego será el jueves cuando visite a Independiente de Tandil.

Una noche sofocante no impidió que la gente acompañe (el Aquiles Regazzolli estuvo lleno) a los de Juan Cruz Gavazza, que debieron transpirar hasta el final para vencer al duro equipo platense, que venía de un gran triunfo el miércoles, en su visita a Atlético Villegas.

El Auriazul basó su triunfo en sus cuatro jugadores con más experiencia: Vittorio Fazzini tuvo otra noche completa porque terminó como goleador con 20 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias y 4 recuperos en 39 minutos. Alexis Knecht sumó 19 tantos más 4 asistencias y 4 rebotes en 30 minutos mientras que Gerónimo Rausch se destacó bajo los tableros con 17 puntos y 6 rebotes en 35 minutos. El base y capitán Antonio Manera se sumó con una planilla de 15 tantos, 9 asistencias y 8 recobres en 36 minutos.

Para Atenas Rafael Rosende sumó 19 puntos y 10 rebotes en 33 minutos en cancha.

Los parciales fueron todos para el local: 18-14, 37 a 35 y 56 a 53. En el último All Boys metió un parcial de 27-14 y dejó sin respuestas a Atenas, que como se viene demostrando en este formato del torneo los equipos que salen de gira y juegan en dos noches consecutivas sienten el gran desgaste.

Los otros pampeanos en el Federal jugarán el domingo: Ferro recibirá al invicto Unión de Mar del Plata e Independiente visitará a Villegas.

