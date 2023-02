Poli Altolaguirre: “en Santa Rosa hay una tendencia a nuestro favor”

Compartir esta noticia:











El primer candidato a diputado provincial por la Lista A Cambiemos La Pampa, que impulsa la candidatura de Martín Berhongaray, adelantó que “hay una tendencia favorable” para la UCR en Santa Rosa en la carrera por la gobernación contra Martín Maquieyra, del PRO.

Si bien fue cauto en sus declaraciones, ‘Poli’ reconoció una tendencia favorable para la UCR en Santa Rosa, aunque reconoció que todavía falta “abrir las urnas” y contar los votos.

“El nivel de participación fue muy bajo. La realidad es que estas elecciones, en esta época del año es muy complicada, mucho calor. Es difícil informar y la gente está desinformada, con la cabeza en otras cuestiones. Vemos que el porcentaje se va a repetir, como hace cuatro años”, agregó a Plan B.

Consultado sobre si habrá una tendencia antes de las 21 horas, Altolaguirre señaló que se dependerá de los votos del interior. “Una vez que estén los datos de Santa Rosa y General Pico, podremos tener una tendencia y saber quién fue el ganador de este proceso electoral.

—¿Define General Pico?

—Habitualmente, siempre el resultado de Pico es favorable a un lado u otro y suele definir las elecciones provinciales. Habrá que esperar, tenemos tres listas que apuntaban a nuestra fórmula provincial y esperamos que el resultado de ese trabajo, se vea en las urnas.

—¿El voto debería voluntario no es una opción para La Pampa?

—Reiteradamente se ha hecho y la gente no participa. Los que quieren un cambio en la provincia, si no participan, no empujan, no le dan fuerza a la que resulta la fórmula ganadora, por eso es importante la participación.

Es cierto que estos desdoblamiento, significa que habrá cinco elecciones: ahora en febrero, en mayo la elección provincial, seguramente la PASO en agosto, en octubre las elecciones nacionales y si hubiera un balotaje otra elección. A la gente agota que se hable en política y no en resolver los problemas de la gente.

Por otra parte, en el bunker del PRO, prefirieron no dar ninguna declaración mientras siguen esperando los resultados, tanto de Santa Rosa como del interior provincial.

