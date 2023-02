Ampliarán y refaccionarán la Escuela 267 y el Colegio Secundario «i» en Pico 

Compartir esta noticia:











Esta mañana, el Gobierno provincial licitó la ampliación y refacción de la Escuela 267 y Colegio Secundario “i”, en General Pico. Las tareas cuentan con un presupuesto oficial, actualizado a enero de 2023, de $261.771.627,36.

Participaron del acto el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo, la intendenta de General Pico, Fernanda Alonso, la asesora del Ministerio de Educación, María Cristina Garello, y demás autoridades provinciales y municipales.

En nombre del Gobierno provincial el ministro de Obras y Servicios Públicas agradeció el recibimiento y transmitió el saludo del gobernador Sergio Ziliotto, quien por razones de agenda no pudo estar presente.

En dicho contexto, Julio Rojo hizo particular hincapié en la gestión de gobierno de Sergio Ziliotto dando muestra permanente de presencia en todo el territorio provincial, “eso nos llena de satisfacción, nos da un respaldo muy grande no solamente por la obra en nuestro caso sino por estar en todas las localidades, donde hay un problema hay una solución, donde hay un problema está la Provincia presente, creo que no hay provincia como La Pampa donde está presente el Gobierno provincial, siempre acompañado por los gobiernos municipales, es muy importante el trabajo que hacemos mancomunadamente”.

“Hay una relación de ida y vuelta con todo el Ejecutivo Municipal en las comunas y también tenemos que destacar el apoyo que hemos tenido en esta gestión del Gobierno nacional, que también nos acompañó desde el primer día”, continuó el funcionario.

Respecto a esta licitación apuntada a Educación, Rojo sostuvo que gratifica cada obra, “es dar respuesta a la gente, en Pico se ha estado ejecutando, desde 2020 a la fecha, en Educación 74 obras, entre obras finalizadas, en ejecución y en proceso de estudio y proyectos y son de las más variadas”.



Intendenta

La jefa comunal brindó la bienvenida y celebró esta nueva licitación para la ciudad, “son espacios que requieren adecuación, ampliación porque la matrícula así lo amerita y cada una de las inversiones y licitaciones que se generan en nuestra ciudad vienen a dar respuesta a los servicios que brinda el Gobierno provincial, en este caso es educación, y el otro efecto que es nada más y nada menos que generar mano de obra para persona que se dedican al ámbito de la construcción”.

Tras expresar su felicidad al sumar un nuevo hecho para mostrar a la sociedad piquense, Fernanda Alonso agregó que el Gobierno de La Pampa “no duda en seguir invirtiendo”.

Cotización

La empresa cotizante es de la ciudad de General Pico, titularizada por José Luis Guerrero, que presentó una oferta económica de $ 299.500.000,00, valor al mes de enero 2023.

