“Bravo permitió el funcionamiento de cabarets en 25 de Mayo pese a que estaba prohibido”

La fiscala Iara Silvestre se mostró «conforme» con la sentencia a 5 años de prisión contra el exintendente de 25 de Mayo, David Bravo, en el juicio en su contra por trata de personas con fines de explotación sexual, por el funcionamiento de un cabaret. El Tribunal impuso la misma condena a Nurys Caraballo Castillo, dueña del prostibulo «Venus», y decidió absolver al excomisario Miguel Ángel Oyarce, en el delito de encubrimiento.









Iara Silvestre, fiscala se mostró «conforme» con la sentencia del Tribunal porque «quedó probado que Bravo era participe necesario por haber permitido el funcionamiento del cabaret al renovar su habilitación, pese a encontrarse una ordenanza municipal que prohibía la habilitación de cabarets en 25 de Mayo».

Por otra parte, el Tribunal declaró la prescripción del delito de incumplimiento de deberes de funcionario público para Bravo.

Al respecto, Silvestre planteó «dudas» sobre la decisión y adelantó que prevé hacer uso de los recursos necesarios.

Sobre la defensa de Bravo respecto de la responsabilidad de los concejales que promovieron la ordenanza para habilitar el cabaret, la fiscala sostuvo que «no podrían haber venido nunca acusados al debate porque justamente fueron quienes promovieron la ordenanza en 2010 que prohibía los cabarets en 25 de mayo, y su fundamento era que en esos lugares se encubría el delito de trata de personas y el ejercicio de la prostitución. Bravo la promulga en septiembre del 2010 y no obstante eso, prorroga la habilitación del cabaret «Venus» en enero del 2011, alegando un vacío legal que no existía. ¿Si no se podían habilitar cabarets como se iban a renovar?».

Respecto del planteo de la defensa de que Bravo desconocía esto, dijo que «lo que nosotros sostuvimos es que no necesitábamos probar que Bravo estuviera en el lugar. El Tribunal nos ha dado la razón porque él como funcionario firmó la habilitación existiendo una ordenanza que dice que en esos lugares hay trata está incurriendo en una participación necesaria de ese delito porque pretende darle una pantalla de legalidad a eso que es ilegal».

Silvestre agregó además que «cuando se allanó el cabaret «Venus» en diciembre 2011 y se clausura por la justicia, él en un día da de baja la habilitación, aduciendo que había inactividad, sin mencionar que había mujeres en situación de prostitución, ese mismo día da de alta el resto bar «Caribean» sin que nada en el medio hubiera sucedido. Entendimos que no hacía falta probar que alguien lo haya visto en el cabaret. La irregularidad del trámite conlleva eso. De hecho cuando era resto bar se volvieron a encontrar mujeres en la misma situación», clarificó.

Responsabilidad Penal

Bravo aludió a una «cuestión política» detrás de la sentencia, y que «no tiene responsabilidad penal».

Consultada sobre esto, Silvestre fue clara: «Bravo no puede alegar desconocer la norma. Puede delegar funciones pero la responsabilidad última, política, penal, civil, de cualquier orden, siempre es del funcionario responsable. Se lo acusó por un acto personal, cometido como intendente, la responsabilidad es personal».

