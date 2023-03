El Gobierno entregó otras ocho viviendas sociales en Telén

Compartir esta noticia:











En un acto que se realizó esta mañana, ocho familias de Telén recibieron sus viviendas construidas a través del Plan «Mi Casa 1», que financia la Provincia y ejecutan los municipios y comisiones de fomento.









El Gobierno provincial entregó otras ocho viviendas sociales, esta vez, a ocho familias de Telén. Además, se cumplió con la entrega de una vivienda de servicio para uso del personal policial y cada una de las familias fue beneficiada con una biblioteca del Programa “Libros y Casas”.

Hasta allí, y para acompañar a las personas adjudicatarias y al intendente Saúl Echeveste, llegaron el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger; el secretario de Asuntos Municipales, Rogelio Schanton, el presidente del IPAV, Jorge Lezcano: la secretaría Administrativa del Senado de la Nación, María Luz Alonso; el diputado nacional Hernán Pérez Araujo, el jefe la Policía de la Pampa Daniel Omar Guinchinau y la gerenta de Programación del IPAV, Romina Montes de Oca.

En un acto con participación de funcionarios provinciales, de la Municipalidad, y las familias, se hizo la entrega de las llaves.

El titular del IPAV, Jorge Lezcano, acercó los saludos del gobernador Sergio Ziliotto y dijo que “cada vez que nos toca dar las llaves de una vivienda sentimos una gran emoción que nos hace sentir una gran responsabilidad. Es saber que hay pampeanos y pampeanos que necesitan su vivienda y que tenemos que seguir trabajando. Cuando otorgamos este derecho invitamos a que cada uno asuma su rol en el circuito”.

Lezcano recordó que “el Gobernador dice siempre que la política habitacional es uno de los ejes de su gestión y nosotros venimos a rendir cuentas de ello. Hemos entregado y estamos entregando más de 1300 viviendas. Tenemos otras 1500 en construcción o en proceso, hay más de 2000 en proyección”, enumeró.

Enfatizó que “estas cosas ocurren cuando hay gobiernos que piensan en lo que necesita el pueblo. Hoy estamos alineados acá en Telén que, con las viviendas que anunció el intendente, estaríamos llegando casi al déficit habitacional cero en la localidad. Esto se da porque tanto a nivel nacional, municipal y provincial tenemos gobiernos que piensan en la gente. No es lo mismo tener a Alberto y a Cristina que nos aseguran políticas populares pensadas en la dignidad del ser humano que tener a Macri que genera políticas para el sistema financiero como los créditos UVA”.

Agregó que “somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de elegir qué país, qué provincia y qué municipio queremos. A los pampeanos y pampeanas no nos direccionan el voto. Sabemos razonar. Por eso pido, como lo hizo Saúl, memoria activa. Para saber diferenciar las políticas de Estado. Cuando no hay vivienda, cuando no hay trabajo es porque hay dos modelos de país: uno que piensa en el sistema financiero y en endeudar al país y otro como el que tenemos ahora que tiene que hacerse cargo de lo que hizo el anterior. Y acá estamos rindiendo cuentas, generando crecimiento y producción y pensando en la gente”.

Por su parte, el intendente Saúl Echeveste agradeció al gobernador y a todas las autoridades presentes, “por cada una de las decisiones políticas que tiene un solo fin: el bienestar de los vecinos y vecinas de Telén. Es una enorme alegría y satisfacción para las familias y para nosotros, los dirigentes políticos, este tipo de actos. Porque para eso nos han elegido para que los acompañemos y trabajemos para cumplir sus sueños”.

Añadió que “este es un trabajo mancomunado de los Gobiernos provincial y municipal en donde todos los días personas dejan un poquito de sí mismo para que ustedes puedan tener su hogar y poder conformar una familia en un techo digno. La construcción también genera trabajo y movilidad económica. Son hombres y mujeres de Telén que tienen trabajo. Vamos a seguir en esta senada para que todos puedan tener su casa”.

Rememoró que “hemos construido 29 viviendas y en los próximos días vamos a estar firmando un convenio por 20 viviendas. Y como dice nuestro Gobernador, finalizamos unas viviendas y empezamos otras”.

“Voy a dejar de ser políticamente correcto -continuó- y por eso es necesario decir que para que las cosas cambien tenemos que sincerar los debates. Y en eso tenemos un rol fundamental los partidos políticos. Llevamos 40 años de democracia en la Argentina. Hemos atravesados momentos críticos, pero también hemos mostrado un avance de maduración social. Esto nos impone una gran responsabilidad para que el sistema mejore con más discusión política y con más debate de ideas. El pueblo ha confiado en la democracia como el mejor camino. La dirigencia política debemos dar ahora respuesta, pero para que esto se concrete debemos tener memoria. Memoria activa, el pueblo y la dirigencia a la vez por igual: ustedes porque nos votan y nosotros para poder darles soluciones sin afectar sus intereses”, finalizó.

Por último, Zamira Martinez, una de las adjudicatarias, agradeció en nombre de las familias: “hoy es un día muy especial que aquedará en el recuerdo de cada uno de nosotros en donde cumplimos el anhelo de llegar al sueño del techo propio en donde veremos crecer a nuestros hijos. Somos conscientes de la responsabilidad que asumimos al recibir una casa y cumpliremos con el pago de nuestra cuota para que más familias de esta localidad puedan tener sus casas. Gracias a todas las autoridades”.

