Fonseca pidió el juicio político a Ziliotto y al ministro Álvarez por el caso Lucio

La diputada de Comunidad Organizada presentó en la Legislatura un pedido de juicio político contra el gobernador y el ministro de Desarrollo Social por «mal desempeño en sus funciones», por la muerte del niño de cinco años y por la que fueron condenadas la madre y su pareja.









La diputada Sandra Fonseca pidió el juicio político contra el gobernador Sergio Ziliotto y el ministro de Desarrollo Social, Diego Álvarez, por la muerte de Lucio Dupuy. Además dijo que la jueza de Familia de General Pico, Ana Clara Pérez Ballester, es una responsables intermedia.

La legisladora de Comunidad Organizada apuntó contra ambos como los responsables de hacer cumplir y aplicar la legislación de niñez en La Pampa, y planteó que la interpelación a los ministros, que se llevó a cabo en la Legislatura provincial tras el asesinato del niño de cinco años, «fue una puesta en escena».

El pedido realizado por el tiernismo llega después de la sentencia contra la madre y su pareja, encontradas responsables por el asesinato del menor. Pero antes, el propio exministro de Seguridad y candidato a gobernador por ese espacio, se había presentado ante la FIA y la Policía para que se investigue las responsabilidades de los funcionarios de gobierno.

Al respecto, cabe mencionar que el propio abogado de la familia Dupuy, Jose Mario Aguerrido, deslindó responsabilidades del área de Niñez, dependiente de la cartera de Álvarez, al señalar que irán a la justicia por las intervenciones de Salud y Educación, por el crimen del niño de cinco años.

«Luego del estudio exhaustivo de la sentencia condenatoria a las autoras materiales del crimen de Lucio, se vislumbra grandes responsabilidades del Estado mediante el conocimiento de la situación de distintos Funcionarios, los que por su inacción colaboraron al fatal desenlace», planteó Fonseca en su presentación.

La diputada expresó “del estudio de la sentencia surgen elementos determinantes que demuestran el conocimiento de la situación que atravesaba Lucio, incluso dichos del médico Forense dr. Toulouse donde manifiesta que es posible que su historia clínica fue alterada”.

“Ahora quieren responsabilizar en su totalidad a la jueza de Familia de la localidad de General Pico, Pérez Ballester, es una responsable intermedia dentro del Sistema de Protección Integral, hay un esquema político social integrado por un conjunto de interacciones que constituyen lo que se denomina principio de corresponsabilidad de todos y cada uno de los actores que lo conforman, posibilitando su correcto funcionamiento”, dijo.

“Es inadmisible luego de conocida la sentencia y los detalles que se desprenden de la misma que los máximos responsables no brinden las explicaciones correspondientes, por ello el pedido de juicio político, es el único mecanismo institucional por el cual pueden hacerlo, dando a conocer si se aplicó o no el Sistema de Protección Integral», sostuvo la diputada provincial.

Entre los incumplimientos que menciona Fonseca en la presentación, enumeró que «no funciona la Unidad de abordaje local en Santa Rosa, no se todas las capacitaciones establecidas por la ley N° 2.703, no funcionan los protocolos, no hay equipos técnicos interdisciplinarios coordinados, no realizan información pública, no tenían línea telefónica, ni partidas presupuestarias específicas de la ley N°2.703, carecen de Registros de todas las Organizaciones no gubernamentales (ONG) ni tampoco el destino de los fondos públicos que se le destinan”.

Por último, denuncia maniobras por parte de los funcionarios del Gobierno provincial para «eludir la responsabilidad institucional» que tienen, y las fallas en el sistema de proyección de niñez que La Pampa tiene y que «fue totalmente incumplido».

