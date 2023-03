Ajedrez: Cinco líderes en el Abierto de Verano 

Compartir esta noticia:



Cumplidas dos fechas, cinco trebejistas lideran el Abierto de Verano de ajedrez que se disputa en el Club Social El Círculo.

En la mesa uno, Lautaro Lugones se impuso usando las piezas negras ante Roberto Ampudia. Guillermo Covas hizo lo mismo en la segunda mesa (con blancas) ante Hugo Tarancón. En la tercera, el juvenil Joaquín Llanos venció a Nelson Flores. Una de las jóvenes promesas del Club, Tiago De La Cruz se impuso ante el Toayense Kevin García. Y Eric Ríos doblegó al experimentado Juan Rossi en la quinta mesa.

Los resultados de la segunda ronda.

1) Roberto Ampudia 0, Lautaro Lugones 1; 2) Guillermo Covas 1, Hugo Tarancón 0; 3) Nelson Flores 0, Joaquin Llanos 1; 4) Kevin Garcia 0, Tiago De La Cruz 1; 5) Eric Rios 1 Juan, Rossi 0; 6) Marcos Rodriguez 0, Mauro Llanos 1; 7) Luis Soria 0, Leon Albornoz 1; 8) Antonio Fernandez 1, Raul Rautenberg 0; 9) Jeremias Laborde 1, Edgardo Cabezón 0; 10) Axel Adamsky 0,5 Sebastian Quiña 0,5; Anselmo Carrica (bye), Adolfo Olguin (sin emparejar).

La tabla de posiciones.

1 al 5) Lautaro Lugones, Joaquin Llanos, Guillermo Covas, Tiago De La Cruz y Eric Rios con 2 pts; 6) Mauro Llanos 1,5 pts; 7 al 16) Kevin Garcia, Hugo Tarancon, Roberto Ampudia, Jeremias Laborde, Antonio Fernández, Nelson Flores, Juan Rossi, León Albornoz, Adolfo Olguin y Anselmo Carrica 1 pts; 17 al 19) Sebastian Quiña, Marcos Rodriguez y Axel Adamsky 0,5 pts; 20 al 22) Luis Soria, Raúl Rautenberg y Edgardo Cabezon 0 pts.

Emparejamientos para la tercera ronda.

1) Lautaro Lugones Vs. Eric Rios; 2) Joaquín Llanos Vs. Guillermo Covas; 3) Mauro Llanos Vs. Tiago De La Cruz; 4) Adolfo Olguin Vs. Kevin Garcia; 5) Juan Rossi Vs. Antonio Fernandez; 6) León Albornoz Vs. Roberto Ampudia; 7) Hugo Tarancón Vs. Nelson Flores; 8) Anselmo Carrica Vs. Jeremias Laborde; 9) Sebastian Quiña Vs. Marcos Rodriguez; 10) Raúl Rautenberg Vs. Axel Adamsky; 11) Edgardo Cabezón Vs. Luis Soria.

