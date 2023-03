Monumento de la Memoria, Verdad y Justicia: “la concreción de este proyecto es un logro de toda lo sociedad”

Compartir esta noticia:

El subsecretario de Derechos Humanos, Juan Pablo Fasce, se refirió al Parque Provincial de la Memoria, que será inaugurado este viernes en el acto central por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.









Fasce explicó que “el Parque Provincial de la Memoria es un sitio de la memoria que contiene el monumento Los Pilares, que es un hito de señalamiento de lo que fue el Centro Clandestino de Detención y Tortura de la comisaría Seccional Primera y la Unidad Regional I que se encuentra a menos de una cuadra. Se pensó en este espacio que está cercano y visible, dado que el edificio todavía es utilizado por la Policía. De esta manera, se hace un señalamiento del edificio más emblemático del terrorismo de Estado en La Pampa donde fueron encarcelados o torturados la mayoría de las víctimas de la represión ilegal entre 1975 y 1983.

El Parque Provincial de la Memoria, cumple además las veces de un ámbito natural de congregación, de reunión, de reflexión, de alguna manera de tomar contacto con el recuerdo en la memoria de las víctimas.

El Parque Provincial de la Memoria está en la esquina de Avenida Belgrano Sur y Avenida Illia de Santa Rosa y fue emplazado con fondos provinciales. Nación asesoró en todo lo que concierne a los sitios de la memoria. “Nos pusimos en contacto con las autoridades de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación a los fines de poder adecuar el proyecto y la idea a los términos de la Ley de Espacios y Sitios de la Memoria Nacional, para poder quedar integrados dentro de la Red Nacional de Sitios y Espacios de la Memoria y de esa manera empezamos a avanzar en la confección de un proyecto. Había tres tamaños del monumento de Los Pilares y nosotros optamos por el de mayores dimensiones a los fines de garantizar visibilización social del sitio. Ellos hicieron la supervisión”.

Fasce indicó que “el Parque tiene por sentido establecer el espacio, el ámbito donde erigir el monumento de Los Pilares, pero al mismo tiempo está pensado como un camino para que las personas que lo visitan puedan hacer un recorrido histórico del período más oscuro de la historia, no sólo pampeana, sino argentina del terrorismo de Estado. Es por eso que la atraviesan calles laterales con placas informativas e intervenciones que de manera temporaria se vayan haciendo en las mismas. De modo tal, que los propósitos y objetivos pensados en el proyecto tienen que ver con una idea de rendir un sentido homenaje a la memoria de las víctimas del terrorismo de Estado, dar garantías de no repetición, reparar ese daño provocado no sólo a las víctimas, sino a sus familiares y a la sociedad en su conjunto, pero al mismo tiempo, para constituirse en ese ámbito de reunión, donde la sociedad santarroseña, en particular y pampeana en general puedan convocarse y reunirse a los fines no sólo de recordar el pasado, si no para dar las luchas del presente y del futuro”.

De este proyecto impulsado por el Gobierno de La Pampa desde la Subsecretaría de DDHH fueron parte la Secretaría de Cultura y el Ministerio Obras Públicas. En el asesoramiento y definición del proyecto participaron organismos y asociaciones civiles como el Movimiento Pampeano por los DDHH, la Liga Argentina por los DDHH, la UNLPam, Patrimonio Cultural de la Provincia y del Colegio de Arquitectos de la Provincia.

Por último Fasce, destacó que “la concreción de este proyecto es un logro de toda lo sociedad en su conjunto y ha sido totalmente democratizador, desde sus inicios porque han sido escuchadas todas las voces, con un resultado que estuvo en concordancia con los pareceres que tuvimos todos los que de una u otra manera fuimos parte del proyecto”.

