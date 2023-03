Mateo Retegui: “Estoy feliz por representar a Italia”

Compartir esta noticia:

El delantero argentino Mateo Retegui, quien ayer debutó y marcó un gol representando al seleccionado de Italia en el partido que el equipo peninsular perdió ante Inglaterra por 2-1 clasificatorio para la Eurocopa de Alemania 2024, aseguró sentirse «feliz por representar a Italia».

«Estoy feliz por representar a Italia, por estar acá. De todas maneras no puedo sentirme contento porque perdimos un partido muy importante, me hubiera gustado debutar con una victoria más allá de que pude anotar un gol», sostuvo.

El delantero de 23 años, cuyo pase pertenece a Boca pero juega a préstamo en Tigre, debutó en el estadio Diego Armando Maradona, de Nápoles, con un gol que significó el descuento para Italia, que igual perdió 2-1 con los ingleses por la fecha inicial del Grupo C de las Eliminatorias de la Eurocopa.

«Estaba un poco nervioso al principio, pero me alegro de haber podido desbloquear esa situación. Tenía muchas ganas de estar acá y cuando Roberto Mancini (entrenador italiano) me llamó sentí emoción y orgullo», añadió Retegui, en declaraciones que consignó la cadena Sky.

«Mancini me pidió que jugara tranquilo, que atacara los espacios y que me divirtiera. Para mí y mi familia es un orgullo vestir esta camiseta. Mis compañeros me integraron mostrándome mucho cariño y ahora me gustaría ganar el próximo partido», expresó Retegui.

Italia jugará por la segunda fecha al enfrentar como visitante a Malta el domingo próximo a las 16:45, en una buena chance para que Retegui vuelva a marcar tomando en cuenta la debilidad del adversario.

Por su parte, el DT italiano Mancini le dedicó elogios al delantero, hijo de Carlos ‘Chapa’ Retegui, el histórico entrenador de Las Leonas y Los Leones del hockey sobre césped argentino.

«Mateo es joven y solo lleva tres días con nosotros, pero creemos en él. Tiene calidad, y necesita conocer el fútbol europeo e italiano. Lo mejor lo hizo en el segundo tiempo, se mantuvo positivo y marcó un gol”, analizó Mancini.

