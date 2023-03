Entregaron 19 actas de protección de vivienda en Santa Rosa

Compartir esta noticia:

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, entregó 19 actas de protección de la vivienda en la ciudad de Santa Rosa.

El programa impide que el inmueble afectado sea ejecutado por deudas posteriores a su inscripción registral. Todos los adjudicatarios manifestaron conformidad “por la rapidez” del mismo y por los beneficios de “no tener gastos”.

Estuvieron presentes el ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el subsecretario de Justicia y Registros Públicos, Pablo Boleas, el Director General de la Propiedad Inmueble, Juan Mecca, el Subdirector General de la Propiedad Inmueble, José Luis Scarpello, el Jefe del Departamento de la Protección de la Vivienda, Rodolfo Araujo, e integrantes de la cartera del ministerio.

El ministro agradeció la presencia de las y los beneficiarios y manifestó que el servicio es “gratuito, me comentaba Raúl, que lo quería hacer antes pero había requisitos que no podía hacer y hoy se simplificó todo para que puedan hacer de manera sencilla y gratuita y que a partir de este acta tengan la vivienda protegida y que no se la puedan embargar, que pone en riesgo el techo propio que cuesta tanto conseguirlo y lograrlo”.

“Este programa tiene como objetivo garantizar derechos, nosotros somos un ministerio que presta servicios, en el marco de una política que lleva el gobernador Sergio Ziliotto, de acercarse a la gente, de estar en el territorio, y en este programa tenemos un convenio con todos los municipios” aseveró el funcionario provincial. «Por último, felicitarlos por este paso tan importante e invitarlos a difundir este programa con las y los vecinos”, concluyó.

