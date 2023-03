Sorteos de viviendas sociales: “no sé por qué me sacaron del listado”

Compartir esta noticia:

Una mujer que llevaba 5 años anotada en para recibir una vivienda del IPAV se quejó porque no aparece en los listados de Santa Rosa. Cuando fue a reclamar, le dijeron que ella misma se había dado de baja por error.

Julieta Méndez contó que el 21 de marzo al no verse en otra vez en los listados de la capital provincial, se dirigió a las oficinas del Instituto Provincial Autárquico de la Vivienda a informarse de lo sucedido, y le dijeron que tenía los “papeles bien”, pero “se había borrado sola”.









“Me sacaron del listado, cuando miro el padrón, me encuentro con que no estaba. En enero voy a la mesa de entrada y me dicen que los papeles estaban todos perfectos, pero que yo había metido mano desde el celular y había cancelado mi suscripción”, indicó.

“Eso es imposible porque no tengo la contraseña ni el usuario. Ante mi reclamo, la misma persona que te atiende en mesa de entradas, me dice que no me preocupara porque en el próximo listado iba a estar, pero eso no fue así. El 21 no aparecí, y volví para reclamar. La misma persona me dijo que no habían actualizado el listado”, resaltó.

Además, dijo que “cuando estaba esperando para que me atiendan, había otra chica que estaba reclamando lo mismo, y le respondieron que ella misma se había cancelado, como me dijeron a mí. O sea que a toda la gente que están sacando del listado dicen que es un problema que nosotros generamos porque nos metemos del teléfono, que es imposible”, añadió.

