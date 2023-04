Con un final caótico, Verstappen se impuso en el GP de Australia

Compartir esta noticia:

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) ganó hoy el Gran Premio de Australia, tercera fecha de la temporada de Fórmula 1, que fue interrumpida tres veces y terminó con los autos ingresando a la meta detrás del coche de seguridad.

Verstappen, actual bicampeón mundial, subió al podio por tercera vez en el año, esta vez en compañía del británico Lewis Hamilton (Mercedes) en el segundo lugar y del español Fernando Alonso (Aston Martín) en el tercero.

El neerlandés lidera el Mundial de Pilotos con 69 puntos acumulados con el triunfo en Melbourne, la victoria en Bahréin en la apertura y la P2 en Arabia Saudita detrás de su coequiper Sergio «Checo» Pérez, escolta en la general con 54 unidades.

Veerstappen era segundo de Hamilton cuando la primera bandera roja llegó en la octava vuelta en el circuito de Albert Park después de que el tailandés Alex Albon (Williams) perdiera la parte trasera de su monoplaza al golpearse con las barreras en la curva 6.

Decretada la reanudación de la carrera, el bicampeón encontró el ritmo con su Red Bull y superó a Hamilton, que pudo firmar el primer podio de la temporada pero extendió su sequía de triunfos en la categoría reina. El máximo campeón de la F1 no gana desde el 5 de diciembre de 2021 en el GP de Arabia Saudita.

Verstappen se encaminaba sin sobresaltos hacia la victoria número 37 de su historial con dos giros por cumplir sin imaginar show de incidencias que sobrevendría en el final.

Primero por la colisión contra un muro del danés Kevin Magnussen (Haas), quien perdió el neumático trasero derecho. Y cuando las autoridades de la carrera decidieron reanudarla, un accidente múltiple entre los Alpine de Esteban Ocon y Pierre Gasly y la Ferrari del español Carlos Sainz provocó la tercera detención de la jornada.

«La carrera tuvo un poco caos, pero teníamos ese buen ritmo y hemos ganado, que es lo más importante. Es bueno para el equipo, que no ganaba en Australia desde hace mucho tiempo», señaló Verstappen sobre la racha de doce años que cortó Red Bull.

La escudería austríaca había descorchado por última vez en Melbourne en 2011 de la mano del alemán Sebastian Vettel.

Hamilton también finalizó la jornada con buenas sensaciones por su segundo lugar: «Tengo que dar las gracias a todo el mundo. He tenido una semana genial y hoy fue estupendo. No esperaba ser segundo. No me siento todavía conectado a este auto, pero trabajo duro para conseguirlo, aunque va a llevar tiempo. Voy a continuar luchando para volver».

El español Alonso confirmó su buen inicio de año con otro tercer puesto como en las dos fechas anteriores, lo que elevó a 101 su número de podios en la categoría.

Su escudería Aston Martin ubicó en el cuarto lugar al canadiense Lance Stroll y ocupa de momento el segundo puesto en la Copa de Constructores, por encima de Mercedes y Ferrari, debajo del líder Red Bull.

«Checo» Pérez redondeó una buena carrera con el quinto lugar alcanzado desde el último lugar de la grilla de salida. El mexicano llegó por delante del británico Lando Norris (McLaren), el alemán Nico Hulkenberg (Haas), el australiano Oscar Piastri (McLaren), el chino Guanyu Zhou (Alfa Romeo) y japonés Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), quienes completaron el top ten del GP australiano.

El finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo) se clasificó undécima y el español Carlos Sainz (Ferrari) quedó relegado al decimosegundo escalón por una sanción de 5 segundos determinada por provocar un trompo de su compatriota Alonso.

El piloto Ferrari fue el último en terminar la carrera, que tuvo ocho abandonos, entre ellos, el del monegasco Charles Leclerc, el otro volante de la tradicional escudería italiana.

También desertaron los franceses Ocon y Gasly (AlphaTauri), el neerlandés Nick de Vries (AlphaTauri), el estadounidense Logan Sargeant (Williams), el danés Magnussen (Haas), el británico George Russell (Mercedes) y el tailandés Albon (Williams).

La próxima competencia será el Gran Premio de Azerbaiyán, a disputarse el 30 de abril en el circuito urbano de Bakú.

Fuente: telam

Foto: Red Bull Content Pool

