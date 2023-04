“Cuando perdés un familiar es como si te explotara una granada en la cara”

Compartir esta noticia:

Se presentó este lunes la “Guía de Víctimas”, herramienta que busca brindar asesoramiento a familiares de víctimas de violencia de género o de siniestros viales, entre otros hechos.

Este lunes 3 de abril, en el Concejo Deliberante de Santa Rosa, se presentó la “Guía para Víctimas”, herramienta que busca brindar asesoramiento a familiares de víctimas que sufren la pérdida de seres queridos, en casos de siniestros viales o por violencia de género.

La presentación contó con la presencia del Ministro de Seguridad, Horacio di Nápoli, el Ministro de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, Ariel Rauschenberger, el Senador Nacional, Pablo Daniel Bensusán; María Aduriz y Viviam Perrone, de la Asociación Civil Madres del Dolor, Silvia González de la Fundación Estrellas Amarillas y la prresidenta del Honorable Concejo Deliberante, Paula Grotto, entre otros funcionarios municipales y provinciales.

El titular de la cartera de Seguridad, Horacio di Nápoli, afirmó que “tanto Silvia, como Jimena o Viviam Perrone, que dirán quienes son, cuando vinieron por el tema Lucio, acompañando a los familiares, explicaron qué están haciendo ellas desde hace muchos años y les interesaba poner en conocimiento a la provincia sobre una Guía de Víctimas primarias y secundarias”.

“Nos interesó el tema y se conformó una Guía de Víctimas. Si bien nosotros teníamos en la provincia, algunos artículos de la Ley Nacional de Víctimas, en la Guía que se redactó, hay una parte emotiva, qué es lo que le pasa a una víctima, con muchas sugerencias de cómo llevar adelante estos temas y lo consideramos muy importante en la provincia”, agregó.

Por su parte, Jimena Aduriz, mamá de Ángeles Rawson, dijo que “la Guía fue redactada desde nuestra experiencia como familiares de víctimas, de todo lo que tuvimos que transitar, por la tragedia que nos sucedió a nuestros hijos o familiares”.

“Realmente, nos encontramos con un denominador común, que había mucho maltrato. Conformamos esta guía, sobre todo hablando con un idioma ralo, accesible, para entender la importancia del acompañante, de los duelos y de información útil. Es muy importante, son momentos en que una tiene la granada explotada en la cara, no tiene capacidad de tomar decisiones que afectarán después”.

“Son 24 o 48 horas en que una tiene una explosión en la cara, una explosión en su vida y se tienen que tomar decisiones que afectan el resto de tu vida. Es una guía para todo tipos de delitos y cuenta con los pasos a seguir: asesoramientos, consejos o pruebas”, agregó.

En este sentido, Viviam Perrone explicó que la idea surgió luego de conocer una guía internacional sobre el tema. “Viajando a Naciones Unidas, nos dimos cuenta de que en Argentina, los familiares de víctimas, no teníamos ese tipo de apoyo”.

“Desde nuestro lugar, de familiar de víctimas viales y Jimena, como familiar de víctima de violencia de género, dijimos de hacer esta guía, para que otros no pasen por lo que pasamos nosotros, para que no se pierdan pruebas, para que otros no sufran más dolor, por perder a un familiar querido, vamos a darle un material escrito”, dijo Perrone.

“Quiero agradecer al ministro que nos escuchó, nos dio su promesa y cumplió y hoy tenemos la Guía de Víctimas de La Pampa que estará presente en los hospitales, en las Fiscalías. Es una guía de bolsillo y un código QR para acceder, con los números de contactos”, afirmó.

“Es una guía que también sirve para prevenir. Al leer la guía te das cuenta: esto es lo que no se debe hacer, para que tantas familias sufran la pérdida de un ser querido”, dijo Perrone.

En referencia a las recomendaciones urgentes ante un hecho tan trágico, Perrone dijo que “como dijo Jimena, es como que te explota una bomba y no podés pensar. Y en esos momentos, hay que tener más claridad y que nos pierdan pruebas, de ADN, videos, huellas de frenado. Y si uno no está detrás de la causa, es lo que puede pasar”.

“Acá en La Pampa, Silvia (González, de Estrellas Amarillas), nos escuchó y decidió traerlo acá. Así estamos haciendo en todo el país”, agregó Perrone y agradeció el acompañamiento de otros familiares de víctimas. “Quienes acceden a la Guía, están muy agradecidos. Gracias a esto, se cuenta con números de contactos inmediatos. Además, en el caso de una causa civil, podemos ir viendo cuáles son las causas elementales, de toda investigación”, cerró Perrone.

