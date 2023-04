Santa Rosa compartirá sus tierras con el resto de los clubes

Compartir esta noticia:

“Quiero agradecer el gesto de solidaridad y de grandeza que han tenidos todos los clubes de la ciudad, que han dicho presente. He hablado con La Barranca , Mac Allister, El Recreo, Club Sarmiento, El Elión, San Martín, Pequeños Gigantes, El Charito. Club Belgrano, los dos clubes del Barrio Mataderos, el nuevo Santa María de Las Pampas, Penales, Centro Oste, Unión del Este”, afirmó Bruno Ramírez.

“Queremos anunciar que le transmitimos a todos los clubes que el Club Santa Rosa tomó la decisión de que una de la porción de las tierras va a ser destinada para que se construya un campo deportivo para que todos los puedan usar”, destacó.

“Hemos propuesto generar la cantidad de canchas suficientes y necesarias para que los c hicos y las chicas puedan jugar de una manera decente al fútbol”, anunció.

“Esta iniciativa surge de un acuerdo que tuvimos el Club Santa Rosa, el Club Santa María y el Club Matadero, de aunar esfuerzos para que los tres clubes los podamos utilizar para jugar al fútbol. Un día me llama Avendaño del Santa María para decirme que si en 48 horas no tenían cancha, no podían jugar el torneo. Nos reunimos los tres y nos pusimos a disposición para tener las canchas”, conto.

2Hoy queremos decir que necesitamos recuperar el predio para cumplir este sueño, no para tres clubes, sino para todos los clubes de Santa Rosa”, especificó.

“A la actual jueza Cagliolo y al abogado Federico Moslares, le estamos pidiendo el gesto, pedir, y hasta exigir, si cabe el término, que levanten el embargo para que nosotros podamos inscribir las tierras para el club y poder concretar este sueño”, agregó.

“Moslares dice que no embargó al club, y no lo hizo porque el órgano fiduciario no inscribió las tierras a nombre del club. Es una cuestión de términos, pero el embarga las tierras del órgano fiduciario, que nosotros entendemos es que embarga las tierras del Club Santa rosa”, finalizó.

