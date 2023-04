Alerta por estafa laboral: “encontramos entre 3 y 4 publicidades de trabajo falsas por semana”

Compartir esta noticia:

El secretario y subsecretario de Trabajo y Promoción del Empleo, Marcelo Pedehontaa y Daniel Decristófano, concurrieron al Plenario de comisiones de Legislación General, Legislación Social y Hacienda y Presupuesto para dar detalles del proyecto del Ejecutivo por el que se busca prevenir, con un marco jurídico, búsquedas laborales falsas y/o discriminatorias y generar igualdad de oportunidades en la identificación del talento, reclutamiento y el acceso al mundo laboral.

“Vemos con preocupación que, en un momento en el que la demanda de mano de obra crece, están aumentando las publicidades de trabajo falsas. Este proyecto es para proteger a un grupo vulnerable que es aquel que está en la desesperación de no tener empleo, y puede ser víctima de un delito mucho más grande, como la extorsión o la trata de personas”, advirtió Pedehontaa y contó que la Secretaría tiene a disposición un grupo de personas que “está en permanente búsqueda de publicidades engañosas”.

El funcionario alertó por el aumento de estas situaciones y detalló las características de las publicidades falsas. “Estamos encontrando entre 3 y 4 publicidades falsas de trabajo por semana. Es engañosa cuando se hace referencia a las características del empleado y no al del trabajo en sí. También planteamos la prohibición de cumplir con el envío de videos o de situaciones personales, porque puede vulnerar al usuario”, dijo.

En la ronda de pregunta, Andrea Valderrama señaló que, aunque el proyecto avance, van a seguir apareciendo publicidades falsas, entonces preguntó de qué manera se va a realizar el control.

“Se sabe que controlar las redes es imposible”, indicó Pedehontaa y siguió: “Con esto vamos a tener un marco para poder realizar un procedimiento normativo, y también vamos a achicar la posibilidad de que sea un delito mucho más grave”.

El subsecretario Decristófano agregó que “la base jurídica nos va a permitir saber quién ofrece el puesto laboral falso”, y aclaró que “el empleador puede tomar al trabajador que más le guste, pero lo que intentamos es que en la etapa de la búsqueda no sea un espacio para delimitar a los trabajadores”.

A continuación Pedehontaa dio más detalles del proyecto. “Hay una manipulación de la persona vulnerable que busca trabajo, entonces uno acepta condiciones que en otra circunstancia no lo haría. Por ejemplo, te pueden proponer un sueldo alto a cambio de que le envíes determinadas fotos o videos. Nosotros no nos metemos en la voluntad del usuario si quiere dar sus datos, lo que tratamos es que no sea inducido a este tipo de manipulaciones”, aclaró.

Por último, Valeria Luján contó que una pariente suya envió un currículum y le pidieron fotos actuales personales y solicitudes de amistad en sus redes sociales. El secretario de Trabajo indicó que se trata de una práctica habitual y dijo que “si hubiéramos tenido esta normativa, quizá esa pariente podría haber estado alertada e informada sobre qué tiene que hacer ante esa situación”.

Plenario Hacienda y Legislación Social

En plenario de Hacienda y Presupuesto y Legislación Social se puso en tratamiento la iniciativa por la que se adhiere a la Ley Nacional 27696 – Programa Médico Obligatorio – Abordaje Integral de Personas Víctimas de Violencia de Género.

“Se trata de un proyecto para unificar el protocolo existente para todos los casos de violencia, tanto física como psicológica, y que alcance al sector privado”, explicó Valeria Luján.

Legislación Social

Más adelante, en comisión de Legislación Social, se emitió dictamen favorable por mayoría, fijando posición en el recinto por minoría, al proyecto de Alicia Mayoral por el que solicitan a los representantes de la provincia de La Pampa en el Congreso de la Nación el pronto tratamiento del Proyecto de Ley 4137-D-2022, «Régimen de Tarifa Inclusiva para personas con discapacidad».

“Es un régimen tarifario diferencial en servicios básicos para aquellos domicilios que tengan al menos una persona con alguna discapacidad”, dijo Luján.

Por último se sacó despacho favorable por mayoría y por minoría fijando posición en el recinto al proyecto por el que manifiestan Beneplácito por la aprobación de la Ley 27705 de Plan de Pago de Deuda Previsional.

Derechos Humanos

Se habilitó el proyecto por el que se aprueba el Convenio Marco de Cooperación suscripto entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y la provincia de La Pampa sobre Promoción, Protección y Fortalecimiento de una Cultura de Derechos Humanos en la sociedad.

