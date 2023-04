El MoFePa propuso la “unificación cambiaria” en el debate de CarBaP

Compartir esta noticia:

El Movimiento Federalista Pampeano propone mejorar la conectividad, trabajar para la reducción de las retenciones e impulsa un dólar unificado a 400 pesos.

“Creemos que tiene que haber reglas claras y de largo plazo para que sean sostenible la producción agropecuaria, en caso contrario siempre traerá perjuicio al productor, ya que los cupos son restricciones a las exportaciones cuando la idea es impulsar las exportaciones para traer divisas genuinas al país y crear puestos de trabajo”, dijo el candidato a gobernador del MoFePa, Héctor Fazzini, en el debate organizado por CARBAP.









“La idea es aumentar la producción y tenemos que dar las condiciones necesarias para que haya mayor producción y los cupos y restricciones tanto para la carne y el cereal no son la solución”.

“La Pampa fundamenta sus ingresos en la exportación Ganadera y mientras tanto, no podemos vender carne a la Patagonia. En nuestra región tenemos que mejorar la productividad, que tiene bajísimos niveles de destete y de aprendiz. En la provincia 7 millones de hectáreas con muy baja productividad. En todo el oeste provincial, de los cuales 4 millones podrían ser tomados para aumentar ostensiblemente la producción, donde el problema es que no hay agua por una mala política hídrica, ya que hay acuíferos, pero faltan perforaciones y acueductos para cubrir la zona. Impulsamos un estudio más profundo para saber que tenemos como recurso”, indicó Héctor Fazzini.

Sobre el mercado cambiario señaló que “según estimaciones de economistas, para ser atrayente al productor, el dólar soja debería estar como ni mínimo en 350 pesos, calculando $1D de $400. Algunos economistas entienden que este mecanismo no resuelve el problema del Banco Central y alimenta la presión inflacionaria por una emisión excesiva para financiar el déficit fiscal. La respuesta de fondo sobre la reserva es la unificación cambiaria con un tipo de referencia única, tanto para operaciones de comercio exterior como para operaciones financieras”.

El primer candidato a diputado provincial del MoFePa, Luis Serradel, prometió que va a trabajar “para derogar las retenciones, o por lo menos reducirlas a valores que sean factibles al campo y no intentar llevarla al 63% como lo pretendió en su momento el justicialismo”.

El MofePa, durante el debate en CarBaP, dijo que en el SIRCREB “debería ser tan fácil salir como entrar, ya que su retención no paga ningún tipo de interés, por lo que creemos que es un sistema recaudatorio que afecta la propiedad privada y es inconstitucional”

Sobre la red terciaria de caminos recordaron que cuando Ismael Amit fue Gobernador, entre septiembre del 58 y junio del 66, “lleva las rutas asfaltadas de 200 km a 1000, logrando con rutas provinciales y caminos vecinales una red vial de 3500 km. Para esto crea vialidad provincial y la dota de motoniveladoras, camiones, ocupando más de 90 millones de dólares canadiense conseguido con créditos internacional”

Además de “asfaltar rutas, lleva el asfalto a localidades, por ejemplo, en la localidad de Acha, en un período de dos años, entre el 62 y el 64, pavimentó cerca de 60 cuadras con cuadras, desagües pluviales”, enumeró Fazzini,

También resaltó que creó el Banco de La Pampa “que era un banco de fomento y desarrollo que daba créditos al frentista para que pudiera pagar en cuotas los consorcios. Pero para esto, hay que pensar distinto, trabajar en conjunto para lograr soluciones, no pensar que el intendente no es de mi partido, no le mando motoniveladora o no le acerco ningún tipo de dinero, ni ayuda”.

También dijo que “la fibra óptica de la provincia no está utilizada al 100% hay 1800 km de fibra óptica para conectar en toda la Pampa”, lo que mejoraría la conectividad.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios