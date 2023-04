Trapaglia: “Ziliotto y sus Ministros quieren usar el Caso Lucio políticamente”

Compartir esta noticia:

La diputada de Propuesta Federal, María Laura Trapaglia, se refirió hoy a las repercusiones de la sanción de la Ley Lucio, en el Senado Nacional, proyecto promovido por el diputado Martín Maquieyra.

Al respecto, Trapaglia apuntó contra el gobierno de Sergio Ziliotto y el FREJUPA, luego de que estos presenten un proyecto de adhesión a dicha ley recientemente sancionada: “El gobierno le toma el pelo a la familia de Lucio. Nunca se involucró en el tema ni hizo nada al respecto para que se esclarezca la situación y se haga justicia”. Y agregó: “La presentación del proyecto de adhesión por parte de FREJUPA es una maniobra 100% de conveniencia política, de especulación”.

Inclusive, la diputada Trapaglia recordó que el Gobernador Sergio Ziliotto y el Ministro de Desarrollo Social, Diego Alvarez, tienen un pedido de Juicio Político en su contra para que “se investigue su responsabilidad” en el caso Lucio. “En este caso, lamentablemente hubo mucha gente que hizo ‘oídos sordos’ o ‘la vista gorda’ y que, por lo tanto, son cómplices de lo que ocurrió. El Estado pampeano en su conjunto falló y, por ende, tienen que ser investigados”, subrayó Trapaglia. Y resaltó: “Esta misma gente, tildó a Martín Maquieyra de oportunismo político. Ahora me pregunto, ¿esto no es oportunismo político?”

“Como contrapartida, y de manera totalmente genuina, nosotros presentamos hoy un proyecto de adhesión a la ley votada ayer en el Senado de la Nación, lo que representa un nuevo paso de un camino en el que siempre estuvimos involucrados en el tema, cerca de la familia e intentando que casos como el que sufrió Lucio no vuelvan a ocurrir en la provincia, ni en ninguna parte del país”, explicó Trapaglia. Y continuó explicando que no lo había hecho con anterioridad, dado que hasta que “no estuviera la sanción definitiva a nivel nacional, no podíamos presentar la adhesión”. “Teníamos el proyecto preparado desde que Maquieyra presentó el propio en el Congreso de la Nación”, explicó.

A partir de la sanción de la Ley Lucio en el Senado, se pone en vigencia un Plan Federal de capacitación continua, permanente, y obligatoria, sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes.

“En el proyecto de adhesión que hoy presento, también le exijo al gobierno provincial el correcto funcionamiento de la línea 102, para atención a menores en peligro en la Provincia de La Pampa”, detalló Trapaglia.

