Scioli inauguró exposición de pymes junto a la CAME en Brasil

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) junto al embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, participaron de la inauguración de la Expo Apras ’23, la Feria y Convención de Supermercados del estado de Paraná.

“Nosotros no vinimos a probar si los productos de las pymes pueden funcionar. Estamos acá para hacer negocios con empresarios pequeños y medianos que tiene una capacidad de exportación inmediata”, dijo el presidente de la entidad, Alfredo González.









Y continuó: “Las pymes somos pro Mercosur. Nuestros líderes deben comprometerse en el mismo sentido. Regionalizarse no es una necesidad comercial, es de supervivencia en este contexto mundial. La mayoría de las pymes realiza su primera exportación hacia Brasil. Recién después van a otros países de la región. Hay que generar un espacio de circulación entre ambos lados de las fronteras sin restricciones”.

Por eso, la entidad continuará durante esta semana con su plan para apuntalar y potenciar las exportaciones de las pymes argentinas al sur de Brasil. CAME participa con stand propio en la Expo Apras ’23, la Feria y Convención Paranaense de Supermercados en la ciudad de Curitiba. “Quien quiera ser proveedor de supermercados brasileños, fundamentalmente en alimentos y bebidas, aquí se relacionará de manera directa con los compradores de la mercadería”, explicó el secretario general de CAME, Ricardo Diab.

Por su parte, el embajador Scioli destacó que “estamos trabajando en eliminar las barreras sanitarias y fitosanitarias, ya que la economía brasileña tiende a ser muy proteccionista. El comercio debe ser más grande, pero también más equilibrado. El sector pyme es estratégico desde el punto de vista de la integración para alcanzar ese objetivo”.

“Si nosotros evitamos disponer de dólares de manera inmediata para las exportaciones y conseguimos que Brasil nos financie descomprimiríamos el desfasaje que hay entre las necesidades coyunturales y los tiempos para hacer negocios. Empresas líderes brasileñas de diferentes sectores han vuelto a producir en Argentina, y viceversa. El presidente Lula tiene un fuerte compromiso con la inversión”, agregó.

Expo Apras se realiza en un estado que es el cuarto PIB de Brasil y que tiene pleno empleo

Cabe destacar que en el evento de Curitiba hay 50 pymes de Buenos Aires, Chaco, Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Río Negro, San Juan y Santa Fe.

“Hay regulaciones de ambos lados que no se combinan y no debería ser así. Nuestros posibles potenciales clientes no quieren endeudarse o comprar en dólares. Piden usar el real como moneda de intercambio. Para eso es fundamental el centro logístico que CAME va a establecer en Curitiba”, finalizó González.

Participaron también del evento, por CAME, el secretario de Hacienda, Blas Taladrid; los vicepresidentes Camilo Alberto Kahale y Fabián Castillo; el secretario de Relaciones Institucionales, Ezequiel Cerezo; el secretario de Organización, Silvio Farach; el secretario de Servicios, Dino Minozzi, y el director del sector Comercio Exterior, José Luis Lopetegui. Además, el ministro de Producción, Industria y Empleo del Chaco, Sebastián Lifton; el secretario de Comercio Exterior de Santa Fe, Germán Bürcher, y el cónsul argentino en Curitiba, Eduardo Leone.

