El cohete Starship, el más potente de la historia, explotó en el aire tras su despegue en Texas (video)

SpaceX lanzó esta mañana el primer vuelo de prueba de Starship, el cohete más potente jamás construido, pero tras su despegue explotó en el aire, frustrando el objetivo de orbitar la Tierra durante 90 minutos para marcar un hito en el camino hacia los viajes interplanetarios.

El lanzamiento tuvo lugar a las 10.35 hora de Argentina, en medio de gritos y aplausos de la multitud que se congregó en el puerto espacial privado Starbase, ubicado en las cercanías de Boca Chica, Texas, en Estados Unidos.

Pero pocos minutos después de su lanzamiento, el cohete explotó en el aire separándose antes de lo previsto.

Looks like parts of #starship were blowing up during the flight pic.twitter.com/qzK7SL9TZG

— ☛ ☛ ☛pipe lujan (@pipelujan) April 20, 2023