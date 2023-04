Loventuel festejará sus 119 años 

Compartir esta noticia:

La localidad de Loventuel arribará a sus 119 años de vida el 24 de abril con un sinfín de obras en marcha y concretadas que “son para beneficio de todos los pobladores” según comentó a la Agencia Provincial de Noticias, el presidente de la Comisión de Fomento, Hugo Martínez.

Al enumerar las acciones previo al agradecimiento al Gobierno de La Pampa, mencionó la firma del convenio para concretar el acceso nuevo, el estadio deportivo, viviendas del Plan Mi Casa, la realización de nuevas perforaciones con la finalidad de tener mayor caudal de agua y la entrega de tablet, entre otras cosas.

Hugo Martínez mencionó que “el lunes 24 de abril nuestro querido pueblo cumple 119 años de vida, por razones que tienen que ver con los impedimentos por ley antes de las elecciones no podemos realizar los festejos correspondientes, seguramente un poco más adelante haremos alguna actividad ya preparándonos para los 120 años en el 2024”.

Añadió que “en lo que respecta a obras este año hemos tenido varias muy importantes para Loventuel gracias al Gobierno provincial que siempre está acompañándonos para el avance de la localidad”.

Puntualizó que “en 30 días vamos a terminar 4 viviendas del Plan Mi Casa y hace meses entregamos dos por lo que estamos cubriendo la demanda habitacional casi en un cien por ciento”.

Consideró que “el Plan Mi Casa es beneficioso para todos los pueblos y más para los pequeños como el nuestro porque genera mano de obra y mueve la economía local”.

En otro orden de cosas comentó que “hace muy pocos días varias personas mayores recibieron tablets del ENACOM y el Ministerio de Conectividad y Modernización, tiempo atrás otro grupo de 19 vecinos y vecinas ya habían recibido otras en Eduardo Castex y en esta oportunidad viajamos hasta la vecina localidad de Luan Toro. Esto sumado a la nueva conectividad de la fibra óptica instalada por el Gobierno provincial significa un enorme beneficio para la comunidad. Hay un Estado presente en toda la Provincia y nosotros estamos muy agradecidos”.

Estadio municipal

Hugo Martínez recordó que “mediante el programa Argentina Hace estamos construyendo un estadio municipal que contará con una cancha de fútbol 5, sector de vestuarios, baños y cantina. La obra está en un 60% avanzada y con ayuda del Gobierno de la Provincia vamos a hacer el cerramiento del predio y otras cosas más que no estaban contempladas en el programa Argentina Hace. Seguramente este estadio le dará mayor movimiento al pueblo porque se podrán hacer competencias deportivas permanentemente. El valor de la misma es de alrededor de 25 millones de pesos y estará terminada en 60 días”.

Acceso nuevo y acueducto

Referenció que “durante el verano bajaron mucho las napas debido a la sequía y nos ocasionó algunos problemas con el agua potable, es por eso que planteamos la situación ante la Administración Provincial del Agua (APA), inmediatamente se hizo presente la geóloga y hoy ya estamos haciendo perforaciones en el acceso, creemos que más sobre la ruta provincial 10 se va a encontrar agua de calidad que será llevada a Loventuel mediante un acueducto. Otra obra de vital importancia para el pueblo de más de 10 millones de pesos”.

Afirmó que “por otro lado y debido a la repavimentación de la Ruta provincial 10 nos vimos beneficiado con la obra del nuevo acceso a la localidad, el mismo se hizo en el año 1976 durante el gobierno de facto y estaba muy deteriorado. Le hicimos el pedido al Gobernador Sergio Ziliotto e inmediatamente nos dio una respuesta satisfactoria. A partir del nuevo acceso se construirá también el arco de entrada”.

Aseguró que “ha sido un año de obras muy importantes y beneficiosas para Loventuel y para toda la provincia de La Pampa. Nada es fácil, el Gobierno nos acompaña permanentemente pero hay que gestionar, golpear puertas para ir a buscar las soluciones. Gracias a Dios en todos los Ministerios y Secretarías siempre nos reciben y en la medida de lo posible encuentran esa solución a la necesidad planteada. La demanda es enorme de cada pueblo y el Gobierno con buen criterio va priorizando las obras de mayor necesidad en la comunidad. Soy un convencido de que el Gobernador Sergio Ziliotto le ha puesto una impronta muy importante a las obras y en nuestro caso en 7 u 8 meses las vamos a poder disfrutar”.

Manifestó que “esta es la mejor muestra de que para el Gobierno pampeano, el Gobernador Sergio Ziliotto hoy y en aquel entonces el ex gobernador Carlos Verna, no hay pueblos grandes ni chicos sino pampeanas y pampeanos con necesidades. Loventuel es una comunidad muy chica pero tenemos todos los beneficios que gozan comunidades como Victorica, General Pico o Santa Rosa. Cuando uno va a gestionar no miden el caudal de votos en el pueblo sino la necesidad de cada vecino y vecina. Cada obra que se está haciendo en el pueblo es la muestra de que lo que se dice o promete se cumple”.

Reiteró que “nada sería posible sin la ayuda del Gobierno provincial, nosotros logramos este año que se reabriera el frigorífico a través de la empresa Carnes Pampeanas esto nos trae un beneficio económico importantísimo para las arcas municipales y el aumento de la coparticipación y es por eso nuestro deseo de que tengan éxitos, perduren en el tiempo porque son fuentes de trabajo para la localidad y la zona”.

Finalizó enviando “un saludo enorme para mis vecinas y vecinos en este 119º aniversario y que sigamos trabajando todos juntos para engrandecer a nuestra comunidad”.

