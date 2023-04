Gil Domínguez denunciaría a Juan José Baric por “violar la Constitución Nacional”

Compartir esta noticia:

El abogado constitucionalista defenderá a Díaz Lacava, denunciado por acoso laboral y violencia de género, en el Consejo de la Magistratura.

“La Constitución de la Nación es muy clara, solo puede suspender a un juez el Consejo de la Magistratura, cuando le inicia un jurado de enjuiciamiento”, explicó Andrés Gil Domínguez y cuestionó la media del juez federal de Santa Rosa, Juan José Baric, que le impidió a Pablo Ramiro Díaz Lacava ingresar al Tribunal Oral Federal y contactarse con los empleados y funcionarios.









“Lo que ha hecho el juez Bari es suspender al juez en sus funciones. Si le dice no puede tener contacto con nadie, no puede ingresar, no puede moverse, lo que hizo es suspenderlo”, resaltó.

Anticipó que antes de denunciarlo a Baric “van a haber etapas previas. Se va a solicitar que tomen medidas conforme a la Constitución”.

Explicó que en tiempos “de la digitalización, existen alternativas como para dictar ciertas medidas y no impedir al juez el ejercicio de sus funciones”, dijo en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

Pablo Díaz Lacava fue denunciado por violencia laboral, violencia de género e incumplimiento de los deberes de funcionario público el jueves 20 de abril: desde ese día, se le dictó una restricción de acercamiento a los empleados y funcionarios denunciantes, y se le prohibió el acceso al Tribunal Oral Federal.

Gil Domínguez afirma que la prohibición es una medida que solo puede tomar el Consejo de la Magistratura. Si Baric persiste en su decisión, será denunciado por Díaz Lacava.

