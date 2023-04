Portezuelo del Viento: denunciaron al gobernador de Mendoza por presunta “malversación de fondos”

Compartir esta noticia:

La diputada nacional por el Frente de Todos Marisa Uceda denunció «al gobernador de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez y a los funcionarios correspondientes», por presunta «malversación de fondos» y supuesto «incumplimiento de los deberes de fucionario» público en el dinero dirigido a la Obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento.

«A través de una denuncia anónima, he tomado conocimiento de desvíos de dinero correspondientes a los fondos destinados a Portezuelo del Viento y/u otras obras de aprovechamiento hídrico», destacó la legisladora provincial a través de un hilo de Twitter.

Además, agregó que «en esta se apunta al Presidente de EMESA como supuesto responsable de autorizar transferencias millonarias en dólares a 3 agentes de bolsa desde la cuenta del Fideicomiso para la Ejecución de la Obra Aprovechamiento Hídrico Multipropósito Portezuelo del Viento».

En ese sentido, la diputada resalta que «lo que agrava esta situación es que 2 de estos 3 agentes de bolsa -Max Capital, TPCG Valores y PP Inversiones- son parte de los denunciados por el ministro de Economía (Sergio) Massa como responsables de la corrida cambiaria que hemos presenciado los últimos días en nuestro país».

La presentación de la denuncia fue realizada el pasado viernes ante la Justicia Federal. En diálogo con cronica.com.ar, la diputada agregó que «nada autoriza a que este dinero se use para la especulación financiera» y que el gobierno mendocino está teniendo «una actitud ilegal».

En mi carácter de Diputada Nacional por la Provincia de #Mendoza he decidido denunciar al Gobernador Rodolfo Suárez y a los funcionarios correspondientes por el supuesto delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y malversación de fondos. pic.twitter.com/lNZtdFvIwP — Marisa Uceda (@MarisaUcedaOk) April 28, 2023

Sobre esta línea, Uceda había indicado en su cuenta de Twitter que «el contrato firmado entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de Mendoza estableció que el destino de los fondos es exclusivo para Portezuelo en sí mismo u otra obra hídrica y no para un destino diferente al que se ha establecido».

«Es fundamental conocer qué está pasando con los fondos de Portezuelo del Viento que están contenidos en dicho fideicomiso y cuál es el destino que han tenido las transferencias, sobre todo si se destinan a la especulación financiera», apuntó Uceda.

Respuesta del gobierno de Mendoza Frente a la denuncia de Uceda, quien salió a hablar fue el ministro de Hacienda de Mendoza, Victor Fayad, quien ante las acusaciones reconoció que se utilizan agentes para los fondos, aunque los movimientos representan una cifra menor del fideicomiso.

Fayad sostuvo, en diálogo con Canal Nueve de Mendoza: «Los fondos de Portezuelo son muchos y los movimientos se hacen de a poco para no generar ningún inconveniente para no generar distorsiones. No llega al 2% del total de los fondos. Son 20 millones de dólares».

