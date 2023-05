Ataque de un pitbull a un niño: “la Policía cajoneó la denuncia y no la envió a fiscalía”

Compartir esta noticia:

El viernes Marcos López fue a fiscalía a cotejar el estado de avance de la causa, pero se sorprendió con la respuesta: “acá no hay ninguna denuncia” ¿Historia de una persecución?

El viernes 28 de abril Marcos López tuvo una mañana agitada: fue a zoonosis ante el rumor de que el perro que mordió a su hijo el 14 de abril, iba a ser devuelto a la dueña y luego, a la justicia a pedir explicaciones sobre el avance de la causa.









En zoonosis le respondieron que la ordenanza no habilita el secuestro del animal por más tiempo que el estimado para establecer si tiene o no una enfermedad contagiosa. Incluso, ante su pedido para que lo mantengan en los caniles municipales, le aclararon que esa decisión no la puede tomar un intendente, depende de la justicia.

Con esa información se dirigió a fiscalía a conocer el estado de la causa, pero se sorprendió con la respuesta: “acá no hay ninguna denuncia”, le dijeron.



La denuncia fue realizada en la seccional sexta de policía, pero la fuerza de seguridad no la remitió a la justicia. Ese accionar, todavía no explicado, implica el incumplimiento de los deberes de quienes estaban a cargo de poner en autos al poder judicial. Pero, ¿hay una historia de fondo?

Plan B Noticias pudo saber que el padre del niño “es hostigado de manera permanente por efectivos policiales de la Sexta”. El motivo, lo acusan de ser quien quemó los vehículos el día que una multitud fue a protestar en la comisaría porque creían que allí estaban encerradas Magdalena Espósito Valenti y Abigaíl Páez, asesinas de Lucio Dupuy.

“Dicen que yo quemé los autos, pero no es cierto”, confió Marcos a este medio.

“Dicen que aparezco en un video tirando piedras. Me hicieron una causa”, agregó.

Plan B pudo saber que Marcos es conocido en el barrio y la vecindad “habla muy bien de él”. “Lo persiguen, lo hostigan, tanto a él como a su familia”, indicó un abogado que vive en el barrio.

“Aunque tenga una causa, no implica que por eso no le deben tomar una denuncia. Es otra forma de persecución y por sobre todo, incumplimiento de los deberes de funcionario público”, añadieron.

