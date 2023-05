Se hundió el pavimento y un camión quedó encajado en Ameghino y José Ingenieros

Compartir esta noticia:

El hecho ocurrió esta mañana. Personal del municipio trabajó desde hora temprana en el lugar y logró liberarlo pasadas las 11 horas.

Este miércoles, en la intersección de las calles José Ingenieros y Ameghino, un camión quedó encajado, luego de que cediera el pavimento.

El hecho se produjo pasadas las 9 horas, cuando una parte del pavimento cedió y generó un bache, dejando atrapada a la rueda delantera izquierda del transporte de carga, en la intersección de Ameghino y José Ingenieros.









En diálogo con Plan B, el chofer del camion dijo que “iba a cruzar, porque el semáforo estaba en rojo y se clavó de cabeza”.

“Es un camión que está cargado, pero no se puede sacar así nomás. El camión carga paquetería, bolsas, hay de todo, debe pesar unos 6.000 kilos”, dijo.

“Me dirigía a General Acha, primero iba a descargar acá la vuelta. No lo vamos a descargar, lo vamos a sacar así como está. Es difícil. No tienen mucho peso, pero hay que levantarlo de adelante, para empujarlo para atrás”, afirmó. “Hay que sacarlo despacio, para que no se rompa todo”, agregó.

“Yo venía andando despacio y el camión se clavó de cabeza”, reiteró.

Desde hora temprana, personal del municipio trabaja para sacar el camión del bache. Para ello, se acercó una topadora y se evalúan las maniobras a seguir.

El tránsito está cortado en Ameghino, en las intersecciones con José Ingenieros y también en Delfín Gallo.

Pasadas las 11 horas, el camión fue retirado y se señalizó el lugar.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios