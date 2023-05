Prescindidos insisten con el pedido de indemnización

Compartir esta noticia:

El grupo de trabajadores y trabajadoras despedidos durante la dictadura militar en La Pampa reclaman que se les pague una indemnización por haberse quedado sin trabajo.

“Nosotros defendimos al gobernador, defendimos la democracia y fuimos presos, fuimos gaseados. Hoy se está viviendo como se vive porque muchos de nosotros perdimos los lugares que ocupábamos”, señaló Julio Braile, uno de los prescindidos en la última dictadura cívico, militar y eclesiástica.









“Esta compensación por toda la vida que tuvimos que pasar, por esos salarios que perdimos, no nos importa tanto. Queremos cerrar el círculo, el hecho material es un aliciente más”, añadió en declaraciones al periodista Daniel Lucchelli.

“Pedimos que se tome verdadera dimensión de lo pasado. Los perjuicios que tuvimos en su momento y por muchos años, nos llegan hasta el día de hoy porque es un círculo que no podemos cerrar todavía”, destacó.

Recordó que “el gobierno de La Pampa reincorporó a muchos prescindidos, pero no a todos. En ese momento se conformó una comisión y se estableció un listado de 450 prescindidos, de los cuales se reincorporó a la mitad, algunos porque no fueron notificados, no se enteraron, otros porque se tuvieron que ir de la provincia porque no tenían trabajo”.

“Un hecho a destacar es lo ocurrido a los 85 prescindidos del Ente Provincial del Río Colorado, que los echaron de un día para el otro y hoy solo quedan 29 familiares”, indicó.

Por último, señaló que “a mí me ha atendido el vicegobernador Mariano Fernández, la diputada Valeria Luján, Silvia Larreta, Leonardo Avendaño, Francisco Torroba, y a todos les ofrecí la misma información, pero ninguno se interesó en el tema, ninguno nos volvió a llamar”, finalizó.

