El recuerdo de la militancia en el “bastión del peronismo de Santa Rosa” (video)

El jueves, en el multitudinario acto de campaña del FreJuPa de Santa Rosa en Villa Parque, los nombres de los hacedores de la militancia en la popular barriada, fueron homenajeados en lo que llamaron “el bastión del peronismo” de la capital provincial.

Previo a las palabras del intendente Luciano di Nápoli y la secretaria de la Mujer, Liliana Robledo, el subsecretario de Medios de Comunicación y dirigente peronista de Villa Parque, José Pérez, subió al escenario para ponerle nombre y apellido a los primeros militantes, que hoy ya no están.









“Hay muchas caras, no están presentes, no porque no hayan tenido ganas de venir, no están porque ya no están entre nosotros. Y son los compañeros de militancia que nos han acompañado todo este tiempo”, indicó José Pérez.

“Vaya mi reconocimiento al viejito Ardohain, que allá hace como 30 años, fue el que firmó el boleto de compra venta de los terrenos donde se construyó la Unidad Básica”, inició su recuerdo de la militancia peronista.

“Vaya el reconocimiento a la compañera “Titi Flores”, al Pancho Díaz, el jardinero de barrio, que iba a con la cortadora de pasto a dónde lo convocaran, con la convicción peronista bajo el brazo, para sostener la parada con quien fuera”, resaltó.

También enumeró a “la compañera Blanca Retolaza, al compañero Ramón Cornejo, de la dura militancia allá en los tiempos difíciles de 1976, un compañero puntal de Villa Parque. Más acá en el tiempo, está Gladyis Menguis, quien no recuerda a la viejita Menguis trajinando el comedor del Centro de Empleados de Comercio, al goloso Agustín Pedernera, ¡cuantas discusiones hemos tenido! Persona temperamental y peronista. Lo estamos recordando con el Citroën azul cuando se candidateó en una de las tantas internas que hemos tenido en el barrio”.

Mencionó a “Roberto Coronel, siempre dispuesto a colaborar, hombre de agarrar la pala cuando había que limpiar los yuyos de la Unidad Básica. Siempre acompañado de su señora. Al “flaco” Fernández, con esa voz ronca, siempre estaba en la oposición de la Unidad Básoca, discutiendo en el justicialismo”.

“Me parece ver atrás, por la calle General Acha, viniendo del Fonavi 42, A Mónica Tomaso, viniendo a defender el territorio del peronismo, a Hugo Zorrilla, siempre dispuesto al humor. Para el final dejé al “gordo” Juan Carlos Cubas. Esta persona estará en algún lugar del cielo, con un palito arrimando una brasa a alguna parrilla. Te extrañamos”, añadió.

“Todas estas personas, y alguna más que se me puede haber pasado, han ayudado a consolidar el peronismo que hoy tenemos aquí en esta barriada. Y nos permite, de algún modo, alardear, como nos gusta decir a nosotros, que Villa Parque es el bastión del peronismo en Santa Rosa. Pero es medio en broma”, cerró José Pérez.

