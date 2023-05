Luciano di Nápoli y la suspensión de elecciones: “es una grave intromisión a las autonomías provinciales”

Compartir esta noticia:

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, criticó la decisión de la Corte Suprema de suspender los comicios en Tucumán y San Juan. “A cuatro días de los comicios, la forma es llamativa”, criticó.

El intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli, calificó como “muy grave” la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones en San Juan y Tucumán. “Es realmente muy grave, primero con la Corte, de arrogarse facultades que no tiene, en el Consejo de la Magistratura y en este caso, de competencias que les corresponden a las provincias”.









“Este domingo se votaban o votan en Tucumán y San Juan, cargos electivos provinciales y eso está reservado a la competencia originarias de las provincias y sus tribunales ordinarios. Me parece una grave intromisión a las autonomías provinciales”, dijo en declaraciones radiales.

“No solo es violatorio de la Constitución y de las autonomías provinciales, sino también la forma y el tiempo en que se hacen es llamativa. A cuatro días antes de una elección, habiendo tenido ese recurso de amparo frenado al menos un mes. Se podría haber resuelto de otra manera”, afirmó a periodistas de Radio Noticias.

“Es de una gravedad institucional muy grande y no me llama la atención, sobre todo de esta Corte Suprema, de gente que aceptó ser ministros por decreto, mucho no podemos esperar”, cerró el jefe comunal de Santa Rosa.

