Darthés fue absuelto en Brasil en la causa por violación  

El actor Juan Darthés fue absuelto hoy del delito de violación por la Justicia de Brasil en la causa iniciada por la actriz Thelma Fardin al considerarse que no se pudo comprobar que haya existido acceso carnal y que cualquier otro tipo de abuso sexual se encuentra prescripto.



«Un miembro de nuestro equipo me informó que fue absuelto en las últimas horas. No tuvimos acceso aún al fallo porque todo está corriendo en secreto de sumario», dijo a Télam el abogado brasileño Euro Bento Maciel, uno de los defensores de Darthés.



Según Maciel, la defensa aún no tuvo acceso a la resolución del juez subrogante Fernando Toledo Carneiro, del fuero federal de San Pablo, que no fue el mismo que tramitó el caso, pero fue notificada de la absolución.



No obstante, fuentes cercanas a la causa informaron a Télam que la decisión se fundamentó en que no se pudo comprobar la consumación del acceso carnal y que todo otro tipo de abuso ya se encontraría prescripto según el Código Penal vigente en el momento de los hechos denunciados, en 2009.



En ese sentido, el juez tuvo en cuenta que la versión de la víctima no fue consistente en ese aspecto, ya que durante alrededor de nueve años no pudo revelar ese hecho a las personas a las que les pudo contar el abuso y recién lo hizo en 2018.



Por lo tanto, cuando esas testigos declararon en el juicio tampoco pudieron aportar que el abuso haya sido con acceso carnal, ya que tomaron conocimiento cuando se formuló la denuncia.



De acuerdo con los voceros, el juez dejó en claro en el fallo que no quiso «culpar» a Fardin por la demora en contar los hechos porque sabe que en este tipo de expedientes hay un proceso complejo y que es común que las víctimas tengan que estar psicológicamente preparadas para ello.



Pero señaló que, por otro lado, para dictar una condena es necesario un alto grado de convicción sobre la culpa y que en este caso existe «duda» y eso favorece a Darthés.



Además de la absolución, el juez resolvió levantar las medidas cautelares que prohibían a Darthés el contacto con Fardín y los testigos del juicio así como salir del país, en este caso Brasil, para lo cual había tenido que entregar su pasaporte.



De esta forma, si el actor quisiera regresar a la Argentina, no tendría ningún impedimento.



En tanto, el abogado brasileño Maciel indicó que la fiscalía y la querella todavía pueden apelar el fallo, lo que sucederá cuando todas las partes sean notificadas.



Por su parte, Fernando Burlando, abogado de Darthés en la Argentina, confirmó su absolución.



«Estaban corriendo noticias en las plataformas digitales respecto de que se había anulado el juicio; eso es mentira; es una fake news. Lo que no es fake news es su absolución», dijo el letrado en diálogo con Crónica TV.



Además, sostuvo que el actor, que se radicó en Brasil tras la denuncia de Fardin, «fue investigado realmente a fondo y el resultado de toda esa investigación fue reconfortante para la familia de Juan».



El juicio comenzó el 30 de noviembre de 2021, dos años después de que Fardin presentó la denuncia por abuso sexual agravado en diciembre de 2018 en Nicaragua, por hechos supuestamente consumados en 2009 durante una gira de la novela argentina «Patito Feo», cuando ambos integraban el elenco y ella tenía 16 años.



Hoy a las 17 la actriz Fardin y sus abogados brindarán una conferencia de prensa en la sede de Amnistía Internacional, ubicada en Santos Dumont 3429.



Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito apoyaron a la actriz.



«Estamos con @soythelmafardin en cada paso», expresaron en sus redes sociales e invitaron a asistir a la conferencia

Fuente: telam.

