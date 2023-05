Francisco Torroba: “vamos a hacer lo posible para que el Presidente termine su mandato”

Compartir esta noticia:

El candidato a intendente por Santa Rosa por Juntos por el Cambio, Francisco Torroba, estimó que la crisis a nivel nacional “es peor” que la de Alfonsín y Menem, sobre todo por la falta de educación. Criticó a la coalición de gobierno por las críticas internas constantes y dijo que hay que ayudar a que Alberto Fernández termine su mandato.

Francisco Torroba, candidato a intendente por Juntos por el Cambio por Santa Rosa, analizó la realidad nacional y señaló que la crisis en Argentina es pero que la de Alfonsín o Menem. Señaló que el aparato productivo “está dañado” pidió que haya consensos en la sociedad para evitar la llegada de los “antisistema”.

Consultado por Plan B, sobre si esta crisis era peor que la de Alfonsín y la hiperinflación de Menem, Torroba dijo que sí. “Esta es peor porque hay un gran deterioro del sistema de educación. En esa época, la educación era superior a la de esta y nos permitió salir adelante”.

“La educación es motor de la movilidad social y además hoy estamos con 40% de pobreza. Aquella fue una hiper, que también tuvo Menem y fue circunstancial y el país, retomó. Hoy es más complejo, está afectado el aparato productivo y el capital humano es inferior a esos momentos. Y el transcurso del tiempo ha erosionado la credibilidad de la democracia, algo que es muy grave, porque es la puerta de entrada para los antisistema”, precisó.

“En todos los países hay consensos y disensos. Acá hay solamente disensos y entonces el país no puede funcionar. Los disensos se han convertido en discordia y este país tiene el antecedente de 60 años de guerra civil entre federales y unitarios. Si no entendemos la necesidad de dialogar, de escuchar y tener una agenda común, va a ser difícil salir de la situación”, dijo Torroba.

—¿Alfonsín se fue antes, Alberto se va antes? Estás planteando un escenario peor que aquel…

—Yo quisiera que no. La oposición es diferente. Nosotros vamos a hacer todo lo posible, para que el presidente, más allá de que es una máquina de cometer errores a diario y no semanales, vamos a hacer lo posible para que el Presidente termine su mandato. Hay que ayudarlo y donde no lo están ayudando es en la coalición gobernante. Todos los días hay misiles que atentan contra el Presidente y la gobernabilidad. Están atentando contra el sistema democrático.

Hay que ayudar al Presidente y hacerle entender a la coalición de gobierno que debe contribuir a esta estabilidad. La Argentina necesita que las dos coaliciones funcionen. Funcionando una sola, no vamos a sacar el país adelante.

