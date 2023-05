Torroba no pudo vencer a di Nápoli: “estamos a cuatro puntos, no nos alcanza para ganar en Santa Rosa”

Compartir esta noticia:

El candidato a intendente de Santa Rosa, Francisco Torroba, reconoció el triunfo de Luciano di Nápoli en las elecciones de este domingo.

“En primer lugar, felicitar al gobernador Sergio Ziliotto y al intendente Luciano di Nápoli, por el triunfo obtenido. Hemos hecho un gran esfuerzo y el esfuerzo lo hizo la militancia y cada uno de los que están acá presentes”, dijo.









“Hicimos una elección, estamos a cuatro puntos, pero no nos alcanza para ganar la ciudad de Santa Rosa”, agregó.

“Quiero felicitar a todos los que han participado. Tengo la costumbre de felicitar a las pequeñas fuerzas políticas, que hacen un gran esfuerzo por competir y por participar. Como hombre de la democracia, mi reconocimiento a ese esfuerzo, que hace esa actitud de acompañar”, dijo.

“También quiero agradecer a la prensa que nos acompañó, pero especialmente a militantes y voluntarios que día a día salían a recorrer y buscar el voto en la ciudad de Santa Rosa. Lamentablemente, no hemos logrado el objetivo, pero 40 puntos y 4 de ventaja, no es una mala cosecha”, afirmó Torroba.

Consultado por qué no se logró el objetivo, Torroba dijo que “no es el momento de tener certeza en un análisis. En una derrota electoral, no hay una sola causante. Somos conscientes de que el oficialismo no llegaba en un momento económico ideal para competir, pero es el oficialismo. Cuenta con recursos y está ejerciendo el gobierno del estado”.

“No considero que haya un solo motivo por el cual se ha perdido. El resultado electoral marca una tendencia ascendente de Juntos por el Cambio, a nivel local y provincial. Lo importante es fijar esa tendencia, para que en el transcurso del tiempo, podamos consolidarla y aumentarla. Y así, lograr en algún momento la anhelada alternancia necesaria en toda democracia”, dijo Torroba.

