Votó Tierno y llamó a reconstruir la provincia: “yo nunca hice lo políticamente correcto sino lo esencialmente necesario”

El candidato a gobernador por Comunidad Organizada aseguró que de ser elegido como autoridad máxima de la provincia, trabajará con radicales y peronistas. Destacó el trabajo de Patricia Bullrich como Ministra de Seguridad en la gestión de Macri.

El candidato a gobernador por Comunidad Organizada, Juan Carlos Tierno, votó pasado el mediodía en el sudeste de la ciudad y llamó a reconstruir la provincia. “Hoy escuchaba a un cronista, enviado desde Buenos Aires, por un grupo que responde a estos de Cambiemos o Juntos por el Cambio, hablando con alguna terminología, con respecto a mí, les han dado libreto para tratar de incidir en el voto”, dijo a Plan B.

“Decían que el pueblo me sacó del municipio, pero el pueblo no fue. Lo que hemos comprobado nosotros en este tiempo, de intensa relación social y andando, es que hay un agotamiento con la política, en términos de discursos ampulosos y poca concreción”, agregó.

“Ir a gritarme y decir ¡fuera!, a una persona elegida por el pueblo, estuvo muy mal. Creo que hoy la propuesta que se presente para gobernar esta provincia y la credibilidad en cumplirlo, es más significativa que el dominio formal de los aparatos. Y lo he comprobado, en personas que no estaban de acuerdo conmigo en otro tiempo y consideraban que uno se equivocaba. Bienvenidos, esa es la democracia”, dijo Tierno.

“Si el pueblo me elige como gobernador, voy a trabajar con los peronistas y los radicales, porque Verna y Ziliotto, echaron a los peronistas. Lo mismo que Berhongaray, que persiguieron a radicales de todas maneras”, criticó Tierno.

Consultado sobre las expectativas de Comunidad Organizada, Tierno dijo que son las de ganar. “La sociedad ha comprobado que la política es hablar y discursos. Y hay que ver la tragedia nacional de Lucio. La ley de protección integral hace 10 años que está e hicieron otra ley. ¿Quién incumplió esa ley? Ziliotto”, criticó. “Si vos no estás en condiciones de proteger con protección primaria a los más importante en familia y sociedad que son los niños?, para qué estás”, agregó.

En referencia a la foto de Verna y Ziliotto, Tierno dijo que “no sigue el álbum fotográfico” de ambos dirigentes.

Por otra parte, alertó sobre la circulación de la droga en la provincia y el incremento de la violencia en las escuelas. “En la escuela explotan problemas sociales que no se abordan con las políticas”.

Consultado sobre si Comunidad Organizada había podido cubrir toda la provincia, Tierno dijo que “tenemos el orgullo de ir a los pueblos, caminábamos dos o tres horas y hablábamos por la radio, en Santa Rosa, Pico, Puelén, Relmo y en todos hemos tenido aceptación, en términos de la propuesta”, dijo.

En referencia a su relación con Patricia Bullrich, dijo que la conocía, en su función de Ministro de Seguridad. “Con Bullrich yo trabajé. Tuvo una buena gestión y me permitió trabajar en La Pampa. La fuerza policial pampeana tuvo un aporte en motos, enviados por el gobierno nacional, a partir de ella. Nosotros el año pasado, hablamos con ella, con Maximiliano Aliaga, y nos dijo que quería formar un gran frente. Le dijimos que estábamos dispuestos, sin imposición y determinación de cargos”,

“Luego ella fue tomando algunas decisiones con personas de acá. Si mañana me llama y conversamos, no voy a tener inconvenientes en términos de algo importante para los pampeanos, pero no alinearme con tal o cual, para beneficio político nuestro”, dijo. “Yo nunca hice lo políticamente correcto, sino lo esencialmente necesario”, agregó.

Consultado sobre la foto de uno de sus candidatos, Carlos Montoya con Javier Milei, Tierno dijo que “Montoya es el representante de La Pampa del Partido Demócrata y estaba con Milei, antes de estar en nuestra lista. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que dice Milei, esto de las armas libres para la población no es posible, porque esto generaría una grave complicación en seguridad”, opinó.

