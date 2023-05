Artesano con discapacidad pidió que no le cobren el canon

Compartir esta noticia:

Jorge Galinger utilizó la banca del vecino para solicitar que la Municipalidad de Santa Rosa no le cobre el canon para presentarse en las ferias y para vender en la calle.

Esta mañana explicó ante el Concejo Deliberante que tenía un permiso “antes de la pandemia. Después, no se pudo salir, como es lógico y luego tuve un cáncer, que me sacó de este trabajo hasta ahora”.









“Cuando quise volver a instalarme en la glorieta a vender las artesanías me dijeron que tenía que pagar un canon de 4.500 pesos. Yo soy discapacitado, cobro una pensión, y desde que tuve cáncer tuve que dejar la carpintería”, contó.

“Ahora me dedico a las artesanías porque me quedó inmovilizado un brazo, pero no puedo pagar lo que me piden. Como persona con discapacidad tengo derecho a pedir que no me cobren. Dentro de poco vamos a pagar hasta el colectivo, primero arrancaron quitándonos la mitad del subsidio para le estacionamiento y ahora pagamos el 100 %”, se quejó.

Al finalizar su exposición, sacó dinero de su bolsillo, y pagó la botellita de agua que le pusieron antes de que comenzara hablar.



