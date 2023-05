Ardohain convoca a trabajar para la candidatura presidencial de Patricia Bullrich

Compartir esta noticia:

El diputado provincial del PRO, Martín Ardohain, encabezará la reunión en La Pampa para comenzar el trabajo electoral por el proyecto “Patricia Presidente”.

Martín Ardohain le contó a Plan B que el viernes 12 de mayo, previo a las elecciones provinciales, “tuvimos una reunión muy linda con Patricia Bullrich. Referentes de varias localidades, como Victorica, Toay, Santa Rosa, Catriló, entre otras, fuimos a verla preocupados por la elección nacional que se viene y la realidad que vive el país”.









“Vamos a trabajar para ‘Patricia Presidente’, referentes políticos y gente que nunca ha participado de política y que hoy se acerca por Patricia”, añadió.

El sábado a las 11 de la mañana, en la fundación Pensar, “vamos a juntarnos simpatizantes de Patricia a juntar avales, folletería, organizarnos para fiscalizar el voto, todo para que Patricia gane en La Pampa y llegue a ser la candidata a presidenta”.

“Se va a hacer un esfuerzo enorme, y después de las elecciones, todos vamos a trabajar para el candidato ganador”, indicó.

Ardohain fue el primer político en puestos dirigenciales del PRO que anticipó su apoyo a Patricia Bullrich. y se enfrenta a la postura del diputado nacional y exprecandidato a gobernador, Martín Maquieyra, el bendecido de Larreta en La Pampa.

En agosto, donde se definen las candidaturas presidenciales en una elección primaria, también se definen las candidaturas de dos diputados nacionales, donde el nombre de Ardohain suena cómo uno de los de Juntos por el Cambio. El 10 de diciembre vencen los mandatos del radical Martín Berhongaray y del peronista, Hernán Pérez Arujo.

La elección provincial

Martín Ardohain destacó que la elección del 14 de mayo “fue muy buena, hice de fiscal todo el día, estuve casi un año recorriendo la provincia y santa rosa. Fue un día de la democracia, ganamos localidades muy importantes, se ganó Doblas, Macachín, Alpachiri, se mantuvo Acha, Castex, así que hicimos muy buenas elecciones”.

“Por supuesto, un gusto amargo en Pico con Adriana García, a la que queríamos ver intendenta, Francisco Torroba en Santa Rosa. En lo provincial muy bueno, pensá que el justicialismo pierde dos diputados, JxC gana dos, el PRO pasa de cuatro a seis legisladores. Ahora va a haber mucho más control de la política, en qué y cómo se gasta. Por qué se le da una obra a tal empresa. Hoy con una oposición mucho más fuerte, se transparenta toda la gestión”, agregó.

– ¿Se podía ampliar más el frente opositor cómo dijo Juan Carlos Marino?

– Son opiniones, creo que hicimos un esfuerzo muy grande, hay muchas fuerzas, intereses cruzados, el mismo gobierno y algunos medios interfieren para que la oposición no esté toda junta.

– ¿Pero hubo conversaciones?

– Hubo diálogo, pero cuando los proyectos no son los mismos, cuando los proyectos son personales, no se puede. Nosotros queremos llegar con transparencia, con dedicación, pero crecer de cualquier modo, yo no lo haría. Si tenemos el mismo proyecto para que haya transparencia, que los candidatos tengan ficha limpia, que haya acceso a la información pública, si, pero si no se coincide en eso, no.

– ¿A Milei lo ves muy lejos?

– Hoy son dos partidos diferentes. Milei es un candidato más extremista de lo que uno puede aceptar. Los cambios hay que hacerlos, pero hay que ver cómo se toman las medidas, cómo las acepta la gente y hay que acompañar. No son medias de cualquier modo, a los palos y rompiendo todo. Yo no saco a nadie de la política, pero claramente son proyectos políticos distintos. Hoy estamos en dos proyectos distintos, en Juntos por el Cambio, y yo particularmente, trabajando para Patricia – finalizó Martín Ardohain.

