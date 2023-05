“Milagro Sala, una dirigente amada por su pueblo”

Compartir esta noticia:

La dirigente de Kausa Popular, Mariela López, visitó en su casa a la líder de la Tupac Amaru en Jujuy, detenida desde el 2016 por liderar un acampe contra el gobernador Gerardo Morales, y su situación se vio agravada por otras causas.









Mariela López, dirigente de Kausa Popular, fue recibida por Milagro Sala en su casa del Barrio Cuyaya, en la capital jujeña, y le entregó un presente.

López se mostró emocionado por el recibimiento y describió detalles sobre el encuentro con la dirigente popular.

«César quién de casualidad me lleva en un viaje en taxi, me cuenta que vive en el alto comedero, tarde medio segundo en preguntar por milagro, la compañera está detenida en su casa me dice… suficiente para qué le pregunte si él podía llevarme y mostrarme su obra… Si claro y a su casa también me dice…mi corazón palpito tanto que no podía asimilarlo…

Llegó el día, fuimos a su casa sin previo aviso ni audiencia nos anunciamos y ahi nos hicieron entrar.

Milagro con su simpleza y amabilidad nos recibió en su casa, con algunos compañerxs de su organización de diferentes provincias que estaban también de visita. Escuchando sus experiencias de estar detenidos por incontables causas en sus espaldas… Pensaba en cuánto nos falta para comprender lo que hacen los gobiernos de derecha en los pueblos. Tuve el placer de escuchar de primera mano lo que hizo la TUPAC AMARU con su gente y por su gente. Ver la obra de Milagro en el alto comedero y en los barrios cercanos, piletas, salas de atención en salud, escuelas, centro recreativos, centros de atención para personas con capacidades diferentes, cooperativas textiles, metalúrgicas, fabrica de bloques y adoquines, iglesias… Ver el abandono, la destrucción que ah impuesto el candidato MORALES es triste e indignante… Cómo peronistas no podemos tolerar tanta injusticia.

Me quedó la sensación de la alegría de conocerla pero la tristeza junto con la impotencia por lo visto me deja ese sabor amargo de la INJUSTICIA…. En nuestro país mientras tengamos este PODER JUDICIAL no tendremos DEMOCRACIA!

Le hice entrega de una fotografía del mural que realizamos junto a todas las organizaciones Populares en santa rosa el 28/8/2016 «, publicó la dirigente tras el encuentro con Sala.

