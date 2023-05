Denuncia de inquilino: pagó en tiempo y forma y ahora lo quieren desalojar

Compartir esta noticia:

Un hombre alquiló un departamento céntrico el 1 de marzo para usarlo cómo vivienda. Pagó los dos primeros meses, el tercero no se lo quisieron cobrar, y, además, la dueña, nunca lo firmó. En el medio, aparece una inmobiliaria.

Un hombre acordó el alquiler de un departamento, firmó el contrato, llevó un garante, se mudó, y a los tres meses le dicen que no se lo pueden alquilar.

El 1 de marzo José Alberto Isa firmó el contrato en un departamento de la avenida San Martin Este al 600 de Santa Rosa, se mudó al lugar, pagó marzo, luego abril y cuando fue a pagar mayo, no le recibieron el pago.

Le hicieron un contrato temporario por un año, cuando la ley de alquileres fija para ese tipo de arriendo, un máximo de tres meses.

El inquilino asegura que planteó un alquiler para uso cómo vivienda, y aun así, la inmobiliaria hizo un escrito por “locación temporaria”

La inmobiliaria CUMO hoy responde al pedido de la dueña y le exige que deje el inmueble el 31 de mayo. Hasta el momento el inquilino no recibió una notificación oficial de desalojo, pero si se la hicieron llegar de manera verbal y al no recibirle los pagos.

La gestora entre el locador y locatario, no cumplió su parte, ya que la dueña, nunca firmó el contrato, fijó un plazo por fuera de la ley y tampoco lo declaró en la AFIP.

El inquilino le contó a Plan B que se lo entregaron con “algunas refacciones por hacer” y que, al reclamarlas, la propietaria y la inmobiliaria “parece que se enojaron. Yo pagué marzo, abril, y cuando fui a pagar mayo, no me lo recibieron”.

Ante esa situación, el inquilino hizo una exposición policial y consultó al Colegio de Martilleros, donde le habrían dicho que, de ser así, la inmobiliaria estaría incurriendo en una infracción.

Pautaron un alquiler de 68 mil pesos mensuales por un departamento dos ambientes, con actualización semestral. Primero le dieron un recibo en papel y uno digital, y luego “solo uno digital”.

En este punto de la actualización, el contrato también desconoce lo establecido en la ley: si es temporario, no puede ser de un año. Si es de tres años, el aumento es anual y sale de un índice que el Banco Central de la República Argentina promedia entre aumentos salariales e inflación.

Hoy le exigen que desaloje el departamento a fin de mes. “Yo no me quiero ir, no me quiero andar mudando a cada rato. En el departamento anterior estuve 8 años. Ahora, después de firmar, de pagar, de firmar un pagaré por el depósito, me quieren echar”, añadió.

“Me hicieron hacer adaptaciones, mudarme, y a los dos meses, me quieren echar. Esta es una actuación antiética de la inmobiliaria”, indicó.

El hombre afectado hizo una presentación policial, consultó a un abogado y al Colegio de Martilleros para “que se cumpla el contrato. Esto lo cuento para que se sepa que algunas personas abusan de la necesidad de quienes alquilamos”, cerró.

