Venta de entradas en el Teatro Español: “queremos ver si no es un direccionamiento en favor de alguien”

Compartir esta noticia:

El presidente de la bancada del FrePam, Pablo Pera, advirtió que “cómo está planteado, no se puede elegir y se direcciona en favor de una sola tiquetera”.

En diálogo con Plan B Noticias, el concejal opositor puso reparos al proyecto de ordenanza que busca establecer una forma de pago por internet de las entradas de los espectáculos que se presentan en el Teatro Español.









“Cada productor que viene con su espectáculo al Teatro Español, tiene su propia modalidad de venta online, más allá de la venta que e hace en la ventanilla. Vemos que ese proyecto va a coartar la libertad de los productores de traer sus tiqueteras y va a tener que contratar con una en particular”, indicó.

“La excusa que pone el Ejecutivo es que la gente que va al teatro va a tener la posibilidad de pagar de manera virtual, y a eso le decimos por qué una sola, o por qué no pone un posenet”, señaló.

– Desde el Ejecutivo dicen que es para los espectáculos provinciales, ya que los nacionales tienen sus propios mecanismos de venta.

– Eso no es lo que surge del proyecto que se envío y son las dudas que queremos sacarnos con la presencia de funcionarios del ejecutivo. La idea es que el espectador tenga la posibilidad de acceder a diferentes formas de pago y ver si esto no es un direccionamiento en favor de alguien.

– ¿Ya lo comenzaron a tratar?

– No, todavía no está en comisión. Queremos saber si la plataforma va a ser obligatoria o no, y por qué se elige a una por sobre las demás. Esperamos tener la información para acompañar si se ofrece la mejor alternativa a cómo funciona hoy, o en todo caso, tener los fundamentos para no acompañar.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios