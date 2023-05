Robaron, otra vez, en el Desayunador de Villa Germinal

Compartir esta noticia:

Entraron el martes a la madrugada y se llevaron tres garrafas que usaban para calentar la leche y cocinar para los pibes y pibas que asisten allí.









El Desayunador de Villa Germinal denunció un nuevo robo en el espacio de Italia y Chaplin. Se trata del tercero en lo que va del año.

«Tuvimos asamblea el lunes como hasta las 8 de la noche, por lo que creemos que fue a la madrugada del martes», dijo Miki Fiol, referente del Desayunador, a Plan B Noticias.

“Las compañeras cuando fueron a dar la leche a la tarde no vieron nada extraño pero cuando fueron a acomodar las cosas y prender la cocina para hacer la leche no estaban las garrafas. Ahí se dieron cuenta que entraron por una puerta del fondo que no aguantó la fuerza que hicieron. Pero se llevaron solo las garrafas y salieron por una ventana”, contó.

Este es el tercer robo que sufren en lo que va del año y el quinto si se cuentan otros dos del año pasado.

“Había otras cosas de valor como la hormigonera, una soldadora, herramientas de mano, una compu, que se podrían haber llevado pero fueron a buscar las garrafas porque tienen buen valor. Las están pagando 9 mil pesos cada una hoy. En parte también lo publicamos para que sepan que están comprando cosas robadas y que se den cuenta de donde viene y tengan un gesto», expresó.

«A quien vamos a culpar? Lo que pasa es la situación de pobreza, pibes que no tuvieron oportunidades, la desigualdad y la responsabilidad que tiene el Estado por la falta de políticas públicas», manifestó.

Desde el Desayunador creen que pueden ser quienes ya habían entrado a robar en oportunidades anteriores. “Nos amarga un poco porque es la tercera vez que entran a robar este año al desayunador. Y el año pasado fueron dos. Las veces anteriores nos llevaron las cuchillas que habíamos comprado para cocinar y mercadería”, lamentó.

Por otra parte contó que para hoy van a calentar la leche que servirán esta tarde con una garrafa prestada. Pero para poder continuar con la tarea social que desarrollan hace ya 20 años necesitarán de nuevas garrafas. El Desayunador funciona todos los días en la esquina de Italia y Chaplin, en Villa Germinal.

