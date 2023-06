El precio de la soja cayó más de 10% en último mes y medio 

Compartir esta noticia:

(Telam – por Juan Manuel Colombo) Los principales productos del complejo sojero iniciaron hace más de un mes y medio un derrotero bajista en el mercado de Chicago, con caídas superiores al 10% en ese período que hicieron que el commodity estrella de Argentina perforara el piso de los US$ 500 por tonelada, debido a una sobreoferta mundial del grano y a pesar del desastre productivo histórico que sufrió nuestro país a causa de la sequía.

Más allá de esta baja prolongada, el mercado también está sujeto a jornadas de gran volatilidad, como las sucedidas la semana pasada, donde por cuestiones climáticas en EEUU el poroto repuntó en sus valores y se ubicó nuevamente en torno a US$ 500 la tonelada.

Desde el 17 de abril a la fecha, el contrato de referencia de la soja pasó de US$ 559 la tonelada a US$ 496 al cierre del viernes pasado, lo que implicó una caída de US$ 63, con un retroceso del 11,3%.

Por su parte la harina de soja marcó una baja del 14,6% (US$ 75) en dicho período para posicionarse en US$ 438 la tonelada, mientras que el aceite perdió 10,8% (US$ 132) y pasó de valer US$ 1.223 la tonelada a US$ 1.091 la tonelada.

En líneas generales, analistas y operadores del mercado explican las caídas en los valores debido a la oferta récord de mercadería de Brasil y un incremento en la superficie sembrada en Estados Unidos, aunque el clima en el país del Norte comenzó a jugar un papel preponderante en la definición de los precios de cara a la nueva campaña.

«Transitamos una semana sin mucho cambio neto en precios, pero con bastante volatilidad. La cuestión climática se empieza a meter en el mercado», dijo a Télam el responsable del Área de Análisis de Mercados de la corredora Grassi, Ariel Tejera.

Tejera señaló que «hasta ahora, hemos visto importantes caídas de pecios en lo que va del año, producto de la tranquilidad que ha aportado Brasil a la oferta. A esto se fueron sumando muy bunas perspectivas de producción en Estados Unidos, con una siembra a muy buen ritmo, sin mayores dificultades».

Además, el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) «ha proyectado rindes récords, superando en 5% los de la campaña pasada. En caso de materializarse, el mundo contaría con mucho maíz y mucha soja en la segunda parte del año», dijo Tejera.

El especialista completó: «lo que está en juego, es la posibilidad de que se alcancen dichos rindes o no».

No obstante, durante los últimos días el mercado climático comenzó a tomar preponderancia, sobre todo con lo que acontezca en el país del Norte.

«A lo largo de los últimos siete días tuvo lugar un drástico deterioro en la situación hídrica de los suelos. Los lotes afectados por sequía ascendieron a 38% en maíz y a 28% en soja. De momento, la situación no es crítica y los pronósticos indican lluvias por delante», sostuvo el especialista, tras lo cual advirtió que «no hay que descartar que las oscilaciones en precios se acentúen».

Por su parte, el director y analista de mercado de la consultora AZ Group, Carlos Poullier, sostuvo que lo que viene observando en el mercado de soja «es una tendencia a la baja», en el mercado de Chicago.

Uno de los factores que mencionó Pouiller fue «el ruido financiero que generó la suba continua de la tasa de interés en Estados Unidos. Esto llevó a que algunos bancos entraran en dificultades para cubrir a los depositantes y llevó a que a los fondos que operan en Chicago se pongan rápidamente en vendedores y a reducir su posición neta comprada».

«Por otro lado, tenemos a Brasil terminando de trillar una súper cosecha de entre 150 y 160 millones de toneladas inundando el marcado internacional, con China comprando volúmenes récord en estos últimos meses y a Estados Unidos terminando de sembrar la nueva campaña una superficie estimada cercana al récord y con un avance de siembra muy alto», dijo Poullier.

Para la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), «esta caída no podría registrarse en un peor momento para nuestro país, que producto de la feroz sequía, heladas a destiempo y olas de calor sofocantes en la primavera-verano ha visto la productividad de la soja caer a su peor marca desde 1996, con una previsión de cosecha de apenas 21,5 millones de toneladas para el ciclo 2022/23. Esta cifra equivale al volumen de producción más bajo en 20 años», sostuvo la entidad bursátil.

En un informe, la entidad bursátil marcó que entre marzo y la actualidad, la valuación del volumen proyectado de exportaciones del complejo soja para la campaña en curso, que es 2,5 millones de toneladas de poroto, 19 millones de harina y 3,4 millones de aceite, perdió US$ 1.300 millones adicionales.

De esta manera, teniendo en cuenta los precios actuales, la liquidación de divisas del principal complejo exportador de la economía argentina será de US$ 13.430 millones y evidenciaría una pérdida interanual de US$ 8.000 millones el año en el ciclo 2022/23, respecto de la anterior campaña 2021/2022, cuando se despacharon USS 21.506 millones.

Tambien te puede interesar:

Comentarios

Comentarios